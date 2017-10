Afrique: Marriott continue son expansion intensive

Une cible de 200 hôtels d’une capacité de plus de 37 000 chambres d'ici 2022 visant à générer 8,5 milliards de dollars d'investissements en capital et 50 000 emplois directs et indirects Déjà présent en Algérie, Marriott, connu pour ses prestations hôtelières haut de gamme, annonce de nouveaux hôtels à l’échelle continentale lui permettant de renforcer sa présence dans un marché qui repose essentiellement sur la compétitivité.

Lors du Forum International sur l’Investissement Hôtelier (FIIH) à Kigali au Rwanda, Marriott International a annoncé de nouveaux plans d'expansion en Afrique avec sept nouveaux hôtels de la marque Marriott, première chaîne mondiale à réaliser un investissement important en Afrique avec l'acquisition de Protea Hotels pour 210 millions de dollars en 2014. A présent, la société cible plus de 200 hôtels avec 37 000 chambres ouvertes ou en préparation jusqu’en 2022, soit environ 8,5 milliards de dollars l'investissement en capital de ses partenaires immobiliers, renforçant son engagement continu à l'expansion en Afrique et son leadership sur le continent. L'investissement devrait générer une activité économique de grande ampleur et environ 50 000 emplois directs et indirects une fois les hôtels inaugurés. "L'Afrique vit aujourd'hui une expérience très fascinante. Nous assistons à une croissance sans précédent de nos marques de renom, stimulant notre croissance », a déclaré Alex Kyriakidis, président et directeur général de Marriott International, au Moyen-Orient et en Afrique. "Nous avons toujours cru au potentiel de l'Afrique et aux opportunités qu’offre ce continent. Avec la croissance économique, la montée de la classe moyenne et l'urbanisation rapide, la demande pour les voyages et la qualité d’hébergement sont en pleine croissance. Ce qui nous offre une opportunité significative de renforcer notre présence et de la soutenir sur de nombreux marchés émergents à travers le continent. Aujourd'hui, les hôtels Marriott International sont présents dans 20 pays africains: Algérie, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Kenya, Malawi, Maurice, Maroc, Namibie, Nigéria, Rwanda, Seychelles, Zambie. L'entreprise devrait pénétrer de nouveaux marchés, notamment le Bénin, le Botswana, Madagascar, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal et a signé 1300 nouvelles chambres marquant le début de Marriott International en Côte d'Ivoire tout en renforçant sa présence sur les marchés existants dont l'Ethiopie, le Ghana et le Nigeria.

Abidjan Marriott Hotel, Côte d'Ivoire

L'Abidjan Marriott Hotel est un établissement de 200 chambres, situé à une courte distance en marche du palais présidentiel, au cœur du Plateau, le quartier central des affaires et le centre commercial, financier et administratif d'Abidjan. Appartenant à Côte d'Ivoire Investissement, l'hôtel devrait ouvrir ses portes en 2021 et fera partie d'un projet à usage mixte qui comprendra un centre de conférence, des bureaux, des commerces et une bibliothèque nationale.

Sheraton Abidjan et Four Points by Sheraton Abidjan, Côte d'Ivoire

Le Sheraton Abidjan et le Four Points by Sheraton Abidjan ouvriront également leurs portes en 2022 et comprendront un centre de congrès, un port de plaisance, un centre commercial et un immeuble de bureaux. Le Four Points by Sheraton Abidjan, d’une capacité de259 chambres, est à la base un hôtel existant rebaptisé à la suite d’une rénovation complète, alors que Sheraton Abidjan de 300 chambres sera une nouvelle construction. Appartenant à la Société des Lagunes, les hôtels seront situés sur le front de mer dans le quartier huppé de Cocody, une commune résidentielle haut de gamme qui abrite également le quartier des ambassades. La Côte d'Ivoire étant considérée comme l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique et réapparaissant comme la porte d'entrée de l'Afrique francophone, les nouveaux hôtels de la capitale d'Abidjan sont, idéalement, placés pour un avenir durable et prospère.

Renaissance Landmark Lagos Hotel et Marriott Executive Apartments, Ile Victoria, Lagos, Nigéria

Possédé et développé par Landmark Africa Group, Marriott International gère l'hôtel, appartenant à Landmark et développé par celui, comptant 216 chambres, ainsi que 44 appartements de Marriott Executive. Les hôtels, qui ouvriront leurs portes en 2020, seront situés dans l’enceinte du quartier de Landmark Village, un complexe hôtelier de premier ordre à usage mixte : affaires, loisirs et de style de vie, le long du front de mer de l'île Victoria, dans le quartier central des affaires de Lagos. Cet hôtel de 25 étages propose un large éventail de services, notamment des restaurants locaux et internationaux, des installations de spa, un centre de remise en forme et une piscine à débordement avec accès à une promenade de 100 mètres de long donnant sur un club de plage animé proposant plusieurs sports aquatiques. S'exprimant sur l'intérêt accru pour les projets de développement à usage mixte, Kyriakidis a déclaré: «À mesure que les villes évolueront vers des centres urbains florissants, nous continuerons de voir beaucoup d'activité dans cet espace. Une marque hôtelière internationale peut apporter du cachet à un projet qui le positionne nettement au-dessus de ses pairs et le différencie de ses concurrents. Nos marques attrayantes couvrant tous les segments du Luxe au Premium, au Select et au Extended Stay, se prêtent à la croissance sur tous les marchés, villes et centres de villégiature ainsi que des formats autonomes et mixtes pour fournir aux promoteurs de la flexibilité et le choix dans l’objectif d’identifier la bonne marque et son bon emplacement. »

Le Meridien Accra, Ghana

Le Méridien Accra, dénombrant 160 chambres et propriété de 4-Mac Limited, est stratégiquement situé à proximité de l'aéroport international, dans le prestigieux quartier résidentiel de l'aéroport d'Accra. Il offrira un accès facile aux principaux carrefours commerciaux, diplomatiques et gouvernementaux ainsi qu'aux principales attractions de la ville. Son ouverture est prévue en 2021, l'hôtel marque le début de la marque Le Méridien au Ghana.

Protea Hôtel by Marriott Addis Ababa, Éthiopie

Le Protea Hotel by Marriott Addis Ababa, situé sur l’avenue Churchill au nombre de 165 chambres, est prévu pour l’année 2021, qui marquera le lancement de la marque en Ethiopie. L'hôtel proposera un restaurant de diverses spécialités, un lobby bar, un lounge, des salles de réunion, ainsi qu'un centre de remise en forme et un spa. Tôt durant cette année, Marriott International avait annoncé le lancement de la marque The Ritz-Carlton dans l'exotique Zanzibar Archipelago avec la signature du Ritz-Carlton Zanzibar, le complexe hôtelier de luxe de 90 chambres ainsi que les débuts d'Aloft à Maurice la signature d'Aloft Port Louis, premier projet de réutilisation adaptative de la marque en Afrique. Au sujet du rythme extraordinaire des signatures et ouvertures d'hôtels durant cette année, Kyriakidis a déclaré: «Les signatures et les ouvertures constituent la pierre angulaire de notre stratégie de croissance agressive. Notre histoire et notre héritage sur le continent et les bases solides que nous avons bâties au fil des années servent de tremplin à notre croissance future. Nos marques sont en résonance avec la classe moyenne ambitieuse et en croissance rapide dans la région. Notre empreinte renforcée et notre distribution accrue nous permettent de gagner des parts de marché et de fidéliser notre clientèle, ce qui nous rend plus que jamais attrayants pour les investisseurs. La compagnie a ouvert le Four Points en Tanzanie la semaine dernière avec l'ouverture du Four Points by Sheraton Arusha et The Arusha Hotel se prépare maintenant à ouvrir le Four Points by Sheraton de Dar es Salam, New Africa Hotel. Aux débuts de cette année, la marque a fait son entrée au Kenya avec l'ouverture du Four Points by Sheraton Nairobi Hurlingham et devrait, actuellement, ouvrir son deuxième hôtel au Kenya, l'aéroport Four Points by Sheraton de Nairobi au cours des deux prochaines semaines. En Egypte, l'entreprise a, récemment, rouvert Sheraton Cairo, une icône de la ville pendant plus de quatre décennies, à la suite d’une longue opération de rénovation. Elle cherche maintenant à lancer sa célèbre marque de luxe St. Regis, avec l'ouverture du spectaculaire St. Regis Cairo, un ajout très attendu au portefeuille de luxe de la société dans le pays. Marriott a récemment ouvert Protea by Marriott Owerri Select au Nigeria. Parmi les autres ouvertures à venir au cours des prochains mois figurent le Sheraton Bamako, qui marque le début de Marriott International au Mali, le Protea Hotel by Marriott Constantine, le lancement de la marque en Algérie et l'Accra Marriott Hotel. Aujourd'hui, Marriott International a une forte présence à travers le continent et exploite 140 hôtels avec près de 24 000 chambres appartenant à 12 marques. Pour rappel, Marriott International, Inc, basée à Bethesda dans le Maryland aux États-Unis, comprend un portefeuille de plus de 6 200 propriétés dans 30 grandes marques hôtelières réparties dans 125 pays et territoires. Marriott exploite et franchise des hôtels et des licences de villégiature en propriété dans le monde entier. La société exploite également des programmes de fidélisation primés: Marriott Rewards®, qui comprend les récompenses Ritz-Carlton® et Starwood Preferred Guest®. Pour plus d'informations, prière de visiter notre site web www.marriott.com, et pour les dernières nouvelles de l'entreprise, visitez www.marriottnewscenter.com.