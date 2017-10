Jeunes porteurs de projets : Lancement en novembre prochain du réseau de partenariat global

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, a annoncé hier depuis Laghouat le lancement en novembre prochain d'un réseau de partenariat global en direction des jeunes porteurs de projets.

Ce réseau à mettre en place par des partenaires, dont les entreprises et associations, prévoit le lancement, concomitamment avec la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, de sept caravanes devant sillonner le territoire national dans le but d'encourager et de promouvoir les initiatives de jeunes, a indiqué le ministre, lors d'une réception en l'honneur des équipes et cadres du secteur, organisée à la maison de la culture de Laghouat. ''Ce réseau s'inscrit également au titre de l'information, de l'orientation, de la formation et de l'accompagnement des porteurs de projets, en coordination avec les différents intervenants'', a-t-il ajouté. ''La catégorie jeune fait partie des priorités du plan d'action du gouvernement visant la mobilisation des potentialités des jeunes et leur contribution au processus du développement national'', a souligné le ministre, ajoutant que ce plan vise ''l'amélioration des prestations au niveau des structures et espaces exploités dans le cadre des activités de jeunes''. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a appelé les jeunes à prendre part ''massivement'' et par ''conviction de choix'' à la prochaine consultation électorale, car, a-t-il expliqué, cette échéance cible en premier lieu les jeunes qui auront à s'exprimer sur ''leur avenir et l'avenir du pays''.S'agissant de la situation du secteur dans la wilaya de Laghouat, M. Ould Ali a fait état de l'octroi au bénéfice de la wilaya, au titre du dernier programme quinquennal de développement, d'une enveloppe globale de 7,9 milliards DA pour la réalisation de 330 opérations. Il a, par la même occasion, remis des titres d'attribution de subventions aux équipes et clubs vainqueurs dans différentes compétitions, au titre des deux dernières saisons sportives, ainsi qu'à des cadres du secteur, avant de suivre des activités artistiques et exhibitions sportives animées par des petites catégories sportives activant au niveau des maison de jeunes de la wilaya. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a, lors de la seconde journée de sa visite de travail dans la wilaya de Laghouat, procédé à l'inauguration d'une piscine de proximité et d'une salle omnisports dans la commune de Bennacer Benchohra, réalisés pour un montant global de 77 millions DA. Il a également donné, au niveau de l'esplanade de la maison de la culture de Laghouat, le coup d'envoi de la 5ème étape (Laghouat-Djelfa) du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2017), édition des Oasis. Dans la commune du chef lieu de wilaya, le ministre a inspecté le chantier de la piscine semi-olympique localisé au niveau de la cité ''Seddikia'', livrable en décembre prochain, avant de s'enquérir, au quartier Mâamoura, de la situation de la piscine ''Ahmed Bensalem'' où il a promis d'étudier la possibilité de lever le gel sur le projet de réhabilitation de cette installation sportive. M.Ould Ali a inspecté, dans la même commune, le chantier de la piscine semi-olympique, sise au quartier El-Gouatine, dont les travaux tirent à leur fin, avant d'inaugurer une médiathèque, au terme sa visite dans la wilaya.