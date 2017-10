La promotion de la paix et la stabilité en Afrique du Nord et au Moyen-orient : Le Japon salue le rôle de l'Algérie

Le Japon a salué le rôle de l’Algérie dans la promotion de la paix et la stabilité en Afrique du Nord et au Moyen-orient, dans une Lettre rendue publique mardi par l'ambassadeur nippon à Alger, Masaya Fujiwara, réaffirmant la détermination de son pays à renforcer les relations multisectorielles avec l'Algérie.

Fujiwara s'exprimait dans cette Lettre intitulée: "Un nouveau dynamisme de la diplomatie japonaise au Moyen-orient et en Afrique du nord: les quatre principes de Kono pour la paix et la stabilité de cette région" relative aux fondamentaux de la politique extérieure du Japon. Il a notamment souligné que son pays "apprécie le rôle de l’Algérie dans la promotion de la paix et la stabilité dans la région de l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient", avant de rappeler la tenue en septembre dernier au Caire de la première réunion du dialogue politique entre le Japon et les pays arabes co-présidés par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et son homologue japonais, Taro Kono. A la faveur de cette réunion MM. Messahel et Kono s'étaient entretenus autour des relations bilatérales et des questions régionales. "Ils avaient convenu de renforcer les relations notamment dans le domaine de l'économie et de la lutte contre le terrorisme", a rappelé le diplomate japonais. En outre, Fujiwara a souligné l'intention de son pays de renforcer davantage les relations avec l'Algérie dans les domaines politique, économique, ainsi que dans l'éducation et la formation des ressources humaines "sur la base des 4 principes de Kono, axés sur la contribution intellectuelle et humanitaire, l'investissement pour le peuple et le renforcement des efforts politiques..."

Le Moyen-Orient est une base de la paix et la prospérité pour le Japon

Revenant à la vision de la diplomatie nipponne concernant le Moyen-orient et l'Afrique du nord, l'ambassadeur japonais a souligné qu'étant donné que cette région soit "un principal fournisseur des énergies, un grand marché potentiel avec plus de 500 millions de population, dont le PIB est de presque 4 mille milliards de dollars et qu'il se situe au centre d'un couloir de navigation, elle constitue une base de la paix et de la prospérité pour le Japon". Le Japon a défini la stratégie pour "une région indo-pacifique libre, ouverte et prospère avec une conception d'un élan créé par la conjonction entre l'Asie et l'Afrique, et entre l'Océan Indien et le Pacifique", a-t-il écrit, ajoutant qu'au milieu de ce dynamisme, le Moyen-Orient se présente comme "le pivot de ces deux conjonctions et c'est la raison pour laquelle le Japon aborde l'amélioration de l'attelage de l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient". La lettre de l'ambassadeur évoque, dans ce sens, les déclarations de M. Kono, selon lesquelles "le Moyen-orient et l'Afrique du nord étaient un des piliers de la diplomatie japonaise, et travers lesquelles a manifesté l'idée de s'engager davantage dans la paix et la stabilité de cette région". Selon les principes de Kono, la base de la politique du Japon au Moyen-orient et en Afrique du nord repose sur le fait que "le Japon gagne la confiance en tant qu'ami en apportant sa contribution au développement économique et social de cette région depuis de longues années".

Rétablir les négociations entre Palestiniens et Israéliens pour booster La coopération régionale

Regrettant le blocage dans le processus de règlement du conflit en Palestine occupée, le Japon, lit-on dans le document, est en train de "réaliser le concept du couloir pour la paix et la prospérité, qui promeut l'indépendance économique de la Palestine". A titre d'exemple, son projet phare, le Parc agro-industriel d'El Khalil (JAIP) a marqué son 10ème anniversaire et est en train d'arriver à un bon résultat avec l'installation de 7 entreprises et la création de 130 emplois. "Un concept que le Japon compte élargir à d'autres domaines au niveau régional", a ajouté M. Fujiwara. Dans cette lancée, il a été souligné le soutien du Japon pour la relance des négociations entre Palestiniens et Israéliens pour l'accélération du développement économique de la Palestine et l'établissement de confiance à travers la coopération régionale. En outre, le responsable japonais a fait part de nouvelles assistances humanitaires d'environ 25 millions de dollars au profit de la Syrie, d'Irak et leurs pays voisins pour les réfugiés et la stabilité de cette région. S'agissant de la crise dans la péninsule coréenne, Kono a appelé les pays arabes a faire preuve de compréhension et de soutien en exerçant "une pression au maximum" sur la Corée du Nord, vu que, Pyongyang continue ses essais nucléaires et ses tirs de missiles, ce qui constitue de l'avis de M. Kono, "une tentative téméraire et un danger grave et imminent pour la sécurité du Japon et de la communauté internationale".

