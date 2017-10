Réalisation du nouveau port centre d'El-Hamdania (Cherchell) : Une première tranche de 1,5 milliard DA pour l’indemnisation des expropriés

Une première tranche financière de 1,5 milliard de dinars a été affectée par les pouvoirs publics aux indemnisations des expropriés (de biens) pour cause d'utilité publique dans le cadre du projet de réalisation du Port Centre d'El-Hamdania, à l’est de Cherchell (W.Tipasa), a annoncé hier le wali, Moussa Ghelai.

Cette première enveloppe, destinée aux indemnisations au titre de l’expropriation pour cause d'utilité publique, relative à l’implantation de ce méga projet stratégique à l’échelle africaine, a déjà été versée au trésor de la wilaya de Tipasa, a indiqué M. Ghelai dans un point de presse animé à l’occasion de la Journée nationale de la presse, ajoutant que plus de 300 familles devront être évacuées du site concerné. "Nous avons déjà procédé, en coordination avec les services concernés, à la délimitation des assiettes foncières susceptibles d’accueillir le projet", a précisé le wali dans une déclaration à l’APS, signalant la préparation, en cours, des décisions d’indemnisation. Des enquêtes foncières y afférentes ont été engagés l'année dernière, soit immédiatement après la promulgation du décret d’expropriation pour utilité publique relatif à ce projet, dans le Journal officiel(JO), a-t-il souligné. Un projet qui fera de Tipasa l’une des plus riches wilayas du pays, selon l’expression de M .Ghelai.

Plus de 300 familles à évacuer... pas de craintes concernant les habitations sans actes de propriété

Le wali a tenu, à l’occasion, à rassurer les familles concernées, au nombre de 320 résidantes sur le site destiné à l’implantation du projet, quant au fait que l’Etat prendra en charge leur relogement dans des logements décents. Il leur a aussi assuré qu’ils ne seront pas inquiétés durant les premières étapes de lancement de ce projet, et que les pouvoirs publics "auront assez de temps" pour leur réaliser des logements.Le barème des indemnisations sera soumis aux cours du marché a, par ailleurs, fait savoir le chef de l’exécutif, tout en assurant également aux familles, non détentrices d’actes de propriété, qu’elles seront aussi prises en charge par l’Etat et qu’elles ne seront pas abandonnées à leur sort. Dans une démarche prospective, la wilaya de Tipasa a localisé une assiette, dans le périmètre du port, pour l’implantation de logements destinés aux familles concernées par l’évacuation, a ajouté le wali, affirmant la prise en considération, selon les orientations du Président de la République, de toutes les données, notamment celles relatives à la préservation de la stabilité des habitants. S’agissant des vestiges archéologiques, sis dans le périmètre du site du projet, le wali a réitéré l’accord engageant l’entreprise en charge du projet d’intégrer ces vestiges, sans leur porter atteinte, comme c’est le cas pour les vestiges découverts dans le métro d’Alger, à la place des martyrs. Un accord entre le ministère de tutelle et le même groupement d’entreprises stipule, également, le repêchage (à titre gracieux) de six chars de l’époque ottomane des fonds marins de la région, a révélé le wali. Le chef de l’exécutif, qui a affirmé l’irréversibilité de la décision du lancement de ce projet sans pour autant donner une date pour ce faire, a annoncé, par ailleurs, des préparatifs, en cours, au niveau du ministère des Travaux publics en vue du lancement d'un avis d’appel d’offres international pour la révision de l’étude préliminaire du projet, suite à certaines réserves exprimées à son sujet. Une assiette de près de 12 ha a été affectée aux équipements du groupement d’entreprises en charge de la réalisation du projet, qui a déjà entamé l’acheminement des installations vers le site. Le wali de Tipasa a également annoncé l’adoption de l’étude relative à une pénétrante devant relier le futur port à l’autoroute Est-Ouest au niveau d’Oued Djer à El Affroune (Blida), sur 42 km, avant d’être raccordée à la route transsaharienne (Nord -Sud), dans un objectif de constituer à l’avenir un portail pour l’Afrique. Un autre projet pour la réalisation d’une voie ferrée pour relier le port de Hamdania au réseau ferroviaire national à partir d’El Affroun, en passant par Hameur El Ain (Tipasa) a été également adopté par la même occasion, a indiqué le wali. En vertu d’un protocole d’entente conclu le 17 janvier 2016, ce méga port sera construit par une société de droit algérien composée du Groupe public des services portuaires et de deux compagnies chinoises : CSCEC (China state construction corporation) et CHEC (China harbour engineering company). D’un coût de réalisation estimé à 3,3 milliards de dollars, cette infrastructure portuaire sera financée dans le cadre d'un crédit chinois à long terme. En effet, le futur port d'El-Hamdania sera réalisé dans un délai de sept ans, mais sera progressivement mis en service dans quatre ans, avec l`entrée d'une compagnie chinoise, Shanghai Ports, qui assurera son exploitation, avait déclaré le directeur du commerce maritime et des ports au ministère des Transports lors de la signature de ce protocole d’entente. A noter que la réalisation de ce projet a été adoptée par le Conseil des ministres en décembre 2015, présidé par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Avec 20 mètres de tirant d'eau (hauteur de la partie immergée d'un bateau), ce port en eau profonde sera non seulement destiné au commerce national par voie maritime, mais aussi aux échanges à l'échelle régionale. En effet, la structure comptera 23 terminaux d’une capacité de traitement de près de 6,5 millions de containers/an, avec 25,7 millions de tonnes/an de marchandises. Ce qui l’habilite à devenir un véritable pôle de développement économique, après son raccordement programmé aux réseaux ferroviaire et autoroutier, en plus d’une zone logistique de 2.000 hectares. Lors du Conseil des ministres de décembre 2015, le Président de la République avait chargé le gouvernement de réaliser ce projet dans le cadre d’un partenariat associant, selon la règle dite 51/49%, des entreprises algériennes publiques et privées et un partenaire étranger de renom, capable de contribuer au financement de cette réalisation et à sa gestion future.