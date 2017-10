Programme ExecutiveMBA International Paris-Sorbonne et MDI-Business School d’Alger : Des cadres de Ooredoo reçoivent leurs diplômes de MBA

Des cadres managériaux de Ooredoo ayant suivi le programme Executive MBA International-Paris en partenariat avec MDI-Business School d’Alger, ont reçu leurs diplômes MBA lors d’une cérémonie organisée, récemment, dans la prestigieuse université Paris- Sorbonne (France).

Les cadres de Ooredoo ont reçu leurs diplômes dela Présidente de l’université Paris-Dauphine et du Directeur de l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris Sorbonne, en présence du Directeur Général de Ooredoo, M. Hendrik Kasteel. Il s’agit de la cinquième promotion des cadres de Ooredoo à recevoir leurs diplômes MBA. Mettant la formation continue au cœur de sa stratégie des ressources humaines, Ooredoo a mis en place de nombreux programmes de formation au profit de ses employés. Développées avec des Instituts, Grandes écoles et Universités nationales et étrangères de grande renommée, ces formations sont encadrées par un corps professoral et des experts de renom. La politique de valorisation de la ressource humaine adoptée par Ooredoo a pour principal objectif de renforcer les compétences des cadres et des employés de l’entreprise afin de répondre au mieux aux exigences du marché en matière de maitrise et de savoir-faire dans les domaines en rapport avec les activités de l’entreprise et sa stratégie de développement.