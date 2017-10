Baisse de 3,2% du chiffre d’affaires au premier semestre 2017 : Le secteur des assurances s’enfonce dans la crise

Le marché national des assurances, y compris les acceptations internationales, affiche, au 30 juin 2017, un total de 69,9 milliards de DA, soit une régression de 3,2% comparativement au premier semestre 2016 selon le Conseil national des assurances qui vient de publier sa note de conjoncture.

Au terme du premier semestre 2017, le chiffre d’affaires réalisé par les assurances de dommages est de l'ordre de 61,6 milliards de DA, soit un repli de 4% comparativement au premier semestre 2016 et une part de marché de 88,1%. L’assurance automobile régresse de 3,8% tout en gardant la même part de marché (56%), enregistrant un chiffre d’affaires de 34,5 milliards de DA. Les risques obligatoires détiennent 23% de la production de la branche avec 7,9 milliards de DA et marquent une croissance de 24,4%. Les risques non obligatoires, quant à eux, fléchissent de 9,9%. Leur part dans la branche « automobile » atteint 77%.La branche Incendie et Risques Divers « IRD » réalise un chiffre d’affaires de 22,4 milliards de dinars, soit une baisse de 2,2% comparativement au premier semestre 2016. La sous-branche « Incendie, explosions et éléments Naturels » occupe près de 60,5% du portefeuille de la branche « IRD » et marque une baisse de 3,3% par rapport à la même période de 2016. Les assurances contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) régressent de 23,1% par rapport au premier semestre 2016, contrairement aux risques de construction qui augmentent de 1,4% par rapport à la même période de 2016. La sous-branche « Responsabilité Civile » baisse de 11,5% par rapport au premier semestre 2016, et occupe une part de 6,5% du portefeuille de la branche.La branche « transport » connait une baisse de16,9%, avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de DA.Les risques agricoles marquent une régression de 27,3% en détenant 2,2% de part de marché. Les sous-branches « incendie & multirisques agricoles », « production végétale », « production animale » et « multirisques engins & matériel agricole » marquent des baisses respectives de 7,6% ; 10,7% ; 40,8% et 31,8%. Les autres sous-branches, à savoir « responsabilité civile agriculteur » et « autres dommages agricoles » affichent des croissances de l’ordre de 8,9% et de 41,7%.L’assurance « crédit » marque une hausse de 38,7% par rapport à la même période de 2016, tirée principalement par la sous-banche « crédit hypothécaire » qui augmente de 46,8%, en raison des crédits immobiliers accordés par le CPA dans le cadre du programme LPP. Les assurances « crédit à l’exportation » et « insolvabilité générale » augmentent, respectivement, de 45,1% et 26,7%.

Assurance de personnes : 6,7 milliards de DA durant le premier semestre 2017

La production des assurances de personnes a connu une stabilité, aux alentours de 6,7 milliards de DA durant le premier semestre 2017, par rapport à la même période de l’an précédent, soit une légère évolution de 0,3%.La branche « vie-décès » prédomine le marché des assurances de personnes, avec une remarquable hausse de 32,5% et un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de DA. De même, la branche « assistance » évolue de 0,3% par rapport au S1-2016. Contrairement aux branches citées ci-dessus, les assurances « prévoyance collective », « maladie » et « accident » marquent des replis respectifs de 19,7% ; 9,5% et 3,1% comparativement au premier semestre 2016.

La cadence de règlement des sinistres régresse de 22,2 %.

Le total des sinistres réglés par l’ensemble des sociétés d’assurance s’établit, au 30 juin 2017, à 26,2 milliards de dinars marquant, de la sorte, une régression de 32,3%. Les assurances de dommages dominent le marché avec une part de 95,4% contre 4,6% pour les assurances de personnes. Le stock des sinistres à payer s’élève à 71,4 milliards de DA, en baisse de 2,7% comparativement au premier semestre 2016. La cadence de règlement des sinistres, au 30 juin 2017, régresse de 22,2 %. Les deux activitésd’assurances fléchissent au premier semestre 2017.Les indemnisations des assurances de dommages atteignent, au titre du 1er semestre 2017, 25 milliards de DA, soit une régression de 32,9 % par rapport à la même période de 2016. La part de l’assurance « automobile » demeure prépondérante avec un taux de 79,9%, soit un total de sinistres réglés estimé à 19,9 milliards de DA. La branche « transport » enregistre une évolution de 42,9%. La branche « crédit » enregistre, également, un accroissement de 6,3%. Les branches « automobile », « IRD» et « agricole » régressent, respectivement, de 18,9%, 70,6% et 10,5%. En ce qui concerne les stocks à payer, les branches « crédit », « agricole » et « automobile » augmentent respectivement de 43,8% ; 25,8% et 4,7%. Le stock des autres branches, à savoir « IRD » et « transport », baisse, respectivement, de 0,2% et 48,6%. En matière de cadence de règlement, la branche « transport » évolue positivement de 140,8%, tandis que cet indicateur fléchit pour l’ensemble des autres assurances. Le montant des sinistres réglés par les sociétés d’assurance de personnes est estimé à 1,2 milliard de DA dont 72,3% consacrés à la branche « prévoyance collective » et 25,2% à l’assurance « vie-décès». Les règlements enregistrent une baisse de 17%, générée principalement par la branche « prévoyance collective » avec un taux de régression de 15,6%, suivie par les branches « assistance », « accident » et « maladie » avec des replis respectifs de 96,2% ; 57% et 34,9%. Quant aux sinistres à payer, ils atteignent un montant de 3,1 milliards de dinars et marquent une évolution de 8,8%, engendrée principalement par la branche « vie-décès » qui augmente de 59%. La « prévoyance collective » occupe une part de 63,9% du total des sinistres restant à payer et enregistre une hausse de 3,6%. Le stock de la branche « assistance» a été redressé de 21,1% par rapport au premier semestre de l’an 2016. La cadence de règlement des sinistres des assurances de personnes a connu un recul de 17,1%, généré par la branche « assistance » qui a connu une décroissance de 93,6%. De même pour les branches « accident », « vie-décès », « prévoyance collective » et « maladie », qui reculent, respectivement, de 54,2% ; 15,7% ; 12,9% et 11,2%.