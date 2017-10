Algérie/Malaisie : La Malaise veut renforcer sa coopération avec l'Algérie

Le secrétaire général du ministère malaisien des Affaires étrangères, Dato Seri Ramlan Ibrahim, a fait part dimanche à Alger, de la volonté de son pays de développer ses relations bilatérales avec l'Algérie qu'il qualifie de "partenaire stratégique".



Cette réunion a permis d'évoquer nombre de points relatifs à la coopération bilatérale et d'explorer les pistes à même de permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives pour renforcer cette coopération, a indiqué M. Ramlan Ibrahim à la presse à l'issue de la 2ème session des consultations politiques algéro-malaisiennes qu'il a présidée conjointement avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi. Le responsable malaisien a ajouté qu'il s'agit, également, d'"activer la stratégie malaisienne en Afrique, à travers l'Algérie qui est un pays ami et un partenaire stratégique, dont le futur des relations est prometteur". Cette réunion a été l'occasion pour les deux parties de "passer en revue l'état des relations entre l'Algérie et la Malaisie et de procéder à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun", a-t-on indiqué auprès du ministère des Affaires étrangères. "Les deux parties se sont félicitées de l'excellence des relations politiques entre les deux pays et exploré les voies et moyens de hisser les relations économiques et commerciales à un niveau en adéquation avec les ambitions des dirigeants des deux pays", a-t-on souligné. Par ailleurs, les deux responsables "ont abordé plusieurs questions d'actualité, dont la lutte contre le terrorisme et le processus de dé-radicalisation et d'autres sujets d'intérêt mutuel", a-t-on ajouté.

A.A