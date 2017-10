Transport : Appel à l'accélération des travaux d'extension du métro d'Alger

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a inspecté dimanche le projet d'extension du métro d'Alger au niveau de la station de la Place des Martyrs, appelant à l'accélération des travaux de réalisation afin de livrer le projet dans son intégralité dans les délais fixés, a indiqué un communiqué du ministère.



Lors de sa visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi périodique sur le terrain des projets relevant de son secteur, le ministre a insisté sur "l'importance de renforcer l'atelier de tous les moyens matériels et humain et de travailler selon le régime de permanence 24/24 afin de livrer le projet dans son intégralité et dans les délais fixés par le maître d'oeuvre", a précisé la même source. Le ministre a donné des instructions pour intensifier les premiers essais des wagons du métro et des systèmes techniques et informatiques pour garantir un lancement "effectif et sécurisé" du métro aussi bien à la station de la Place des martyrs qu'au niveau de la station de Ain Naadja.

APS