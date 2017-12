Emploi : Plus de 367.000 placements depuis début 2017

Plus de 367.000 placements dans le monde du travail ont été effectués par l’Agence nationale de l’Emploi (ANEM) durant les dix premiers mois de l’année en cours, a annoncé samedi le Directeur général de cet organisme, Mohamed Tahar Chalal.

" Au total 367.566 placements des demandeurs d’emploi ont été effectués par l’ANEM durant la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2017, dont 322.194 réalisés dans le secteur économique, soit 88 %", a précisé M. Chalal dans une déclaration à l’APS.

Le même responsable a noté que sur les 322.194 placements effectués dans le secteur économique, 78% sont des placements classiques, 7% des placements effectués dans le cadre des contrats aidés(CTA) et 3% ont été réalisés par des organismes privés agréés de placement(OPAP), au nombre de 25. M. Chalal a également indiqué que 0,01% sont des placements directs effectués par des entreprises sans passer par le réseau de l'ANEM, expliquant que ce type de placement direct est une "mesure exceptionnelle" qui permet aux entreprises ne trouvant pas de main d'oeuvres d'y recourir, tout en informant toutefois l'ANEM. Par ailleurs, 45.372 insertions (soit 12% du total des placements) ont été réalisés dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP), affirmant que les contrats obtenus dans ce cadre seront renouvelés en 2018. M. Chalal a souligné que le total (78%) des placements effectués par l'ANEM démontre "l'efficacité de ses outils ainsi que l'amélioration et la modernisation de ses offres de services". S’agissant des placements classiques, représentant le taux le plus élevé, il a fait savoir qu’il a bénéficié à 285.502 demandeurs d'emploi, dont 73% de primo-demandeurs et 60% de jeunes de moins de 35 ans. D’autre part, M. Chalal a indiqué qu'au 31 octobre 2017, l’Agence a recensé 1.066.407 demandeurs d’emploi, soit une augmentation de 11% par rapport à l’année précédente, tout en relevant que 631.259 d'entre ces derniers (59%) ont été orientés pour des entretiens auprès d'employeurs. II a souligné, en outre, que sur l'ensemble des demandeurs d'emploi, 79% sont des primo-demandeurs, 76% ont moins de 35 ans et que 31% sont issus de

L’enseignement supérieur, alors que 22% sont issus de la formation professionnelle. Le même responsable a également fait savoir que sur ce total, 351.425 (33%) ont plus d'un profil, ce qui représente "une richesse" pour le marché de l'emploi, soulignant que l'ANEM encourage les demandeurs d'emploi formés dans des profils ne leur permettant pas d'accéder rapidement au marché de l'emploi de bénéficier d'autres formations afin de s'adapter à l'offre du monde de travail. Dans ce sens, il a déploré les contraintes empêchant l'ANEM de faire insérer les universitaires diplômés en sciences humaines et sociales ainsi que les demandeurs d'emploi n'ayant aucune qualification. Par ailleurs, le DG de l’ANEM a expliqué que l’agence a enregistré durant la même période de référence, 374.354 offres d’emploi, équivalant à une offre pour 3 demandeurs, dont 77% émanant du secteur privé et 23% du secteur public. Evoquant les principaux secteurs économiques concernés par les offres d’emploi, M. Chalal a relevé que 36% émanent du secteur des services, 34% de celui de l’industrie, lequel enregistre "une légère augmentation", 27% de celui du bâtiment et des travaux publics (BTPH) -celui-ci connaissant une baisse- et enfin, 3% représentent les offres d’emploi émanant du secteur de l’agriculture. L'année 2018 devra connaitre "une relance de l'emploi à la faveur de certaines décisions du Gouvernement, dont la levée du gel sur des projets de développement, notamment dans les secteurs de l’Education nationale, de la Santé ainsi que de l'Hydraulique, a-t-il rassuré. "Depuis septembre dernier, nous constatons une certaine stabilité sur le marché de l'emploi ainsi qu'une hausse de l'offre et de placements", a-t-il détaillé, ajoutant qu’une nouvelle dynamique" est constatée sur le marché de l'emploi.

R.N.