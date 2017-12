Internet : Les utilisateurs de la 3G en Algérie ont doublé en deux ans

Le nombre d'utilisateurs de l'internet mobile 3G en Algérie a doublé en deux ans passant de 50% en 2014 à 99% en 2016 à la faveur du large déploiement du haut débit dans le pays, selon une étude réalisée par ConsumerLab d'Ericsson sur les usagers des nouvelles technologies en Algérie.

L'étude effectuée auprès d’un échantillon de 1.000 personnes représentant les utilisateurs des nouvelles technologies dans 6 grandes villes d’Algérie à savoir Alger, Blida, Constantine, Sétif, Oran et Ouargla (plus de 6 millions d’habitants) relève "une explosion de l'utilisation de la 3G chez les utilisateurs de l’internet mobile passant de 50% en 2014 à 99% en 2016" à la faveur du large déploiement du haut débit à travers l’ensemble du pays. ConsumerLab identifie ainsi quatre grands groupes d’utilisateurs de la 3G à savoir les power-users, les medium users, les light users et les non-users. Selon l’étude, les power- users, (représentant 11% de la population sondée dont l’âge varie entre 15 et 29 ans), estiment important d'accéder à Internet où qu'ils soient ayant ainsi accès à l'apprentissage et aux opportunités d'emploi. Ils y voient aussi le meilleur moyen d’être en contact avec leurs proches, ajoute cette source. Les medium users (17% de la population sondée) forment, quant à eux, une catégorie à majorité féminine dont l’âge varie entre 20 et 39 ans, note l’étude, ajoutant que cette frange d’utilisateurs estime que l'Internet favorise l'apprentissage et donne des opportunités d'emploi. Selon l’étude, ces utilisateurs ont une perception plutôt négative de l'usage d'Internet qui conduit, selon eux, "à une dépendance et affecte les relations". Les light users (44%) représentent la plus importante catégorie des utilisateurs d’Internet (hommes et étudiants pour la plus part) avec un âge moyen entre 15-19 ans et 30-34 ans, selon l’étude, qui explique que pour ce groupe l’internet permet de rester en contact avec les amis et proches. Les non-users (28%) sont essentiellement les personnes actives dont l’âge moyen est compris entre 35-59 ans et à majorité féminine, relève ConsumerLab, pour qui ce faible taux d’utilisation de la 3G est due essentiellement à des considérations culturelles qui influencent leur perception. Ils estiment d’ailleurs que seuls certains membres de leur famille devraient accéder à internet, indique l’étude, ajoutant que la plupart des utilisateurs de la 3G de cette catégorie possède des téléphones mobiles basiques et disposent de moins d’ordinateurs portables et de connexion Wi-Fi par rapport à la moyenne des personnes sondées.

Vidéo en ligne: l'Algérien regarde plus de 3 heures par jour

ConsumerLab note également que l'étude du comportement des consommateurs en fonction de leur âge, profil social et genre, fait ressortir "une nette augmentation des détenteurs de Smartphones qui sont passés de 27% en 2014 à 68% en 2016", ajoutant que la disponibilité des tablettes dans un ménage est passée "de 21% à 58%, celle d’une ligne fixe de 53% à 64% alors que celle des ordinateurs de bureau ou portables reste presque au même niveau à

79% contre 78%". LÆétude estime que les activités qu'effectuent les internautes sur tous les outils de connexion "ont considérablement augmenté sur deux ans". "Les hausses les plus marquées étant celle des services bancaires en ligne passant de 9% à 49% en 2016, des achats en ligne de 10,5% à 52%, la navigation et cartographie en ligne de 18% à 61%, alors que la progression reste modérée pour ce qui concerne, les réseaux sociaux passant de 65% à

82%, la messagerie instantanée de 54% à 85% et les appels vocaux de 55% à 87%", ajoute l'étude. L'étude note, par ailleurs, "un engouement marqué" pour la consommation de la vidéo en Algérie à la faveur du large déploiement du haut débit dans le pays, estimant la durée moyenne consacrée à la lecture des vidéos par jour pour un utilisateur d’internet mobile et fixe à 3 heures et 39 minutes. S’agissant de la 4G, l’étude fait ressortir que les utilisateurs montrent une "disposition accrue" à consommer davantage avec des activités à forte intensité de données comme les appels vidéo qui connaitront une hausse de leur utilisation de près de 19%, une augmentation de l’utilisation des réseaux sociaux de 18%, des appels Internet de 15% et enfin la messagerie instantanée de 13%.

APS