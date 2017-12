Production industrielle du secteur public : Hausse de 4,1% au troisième trimestre 2017

La production industrielle du secteur public a enregistré une hausse de 4,1% au troisième trimestre 2017 par rapport au même trimestre de 2016, situant le taux de croissance à plus de 2,1% sur les neuf premiers mois de l’année 2017, selon les chiffres de l’Office national des statistiques (ONS), cités par l’APS.

Cette hausse a été essentiellement tirée par les secteurs, respectivement, des industries textiles, des cuirs et chaussures, des industries agro-alimentaires, des matériaux de construction et des industries des bois et papier, alors que des contreperformances ont été enregistrées dans le secteur des Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE) ainsi que celui des industries chimiques. Dans le secteur de l'énergie (électricité, hydrocarbures...), la croissance a été de 10,5% entre juillet et fin septembre 2017. Néanmoins, la production des hydrocarbures a enregistré une baisse de 1,6% comparativement à la même période de 2016. Cette tendance résulte d'un recul de la production du pétrole brut et du gaz naturel de 2,9%, ainsi que d'une baisse dans l'activité de raffinage de pétrole brut de l'ordre de 2,3%, relève l’ONS. En revanche, la liquéfaction du gaz naturel a enregistré une hausse de 6,2% (+2,4% au 2ème trimestre 2017). Pour ce qui est des mines et carrières, la production a diminué de 15,6% au troisième trimestre 2017, sauf pour l’extraction du minerai de fer qui a haussé de 13,1% et celle du sel qui a augmenté de 4,6%. Mais de tous les secteurs industriels, la plus forte croissance a été observée dans les industries textiles avec une hausse de 27,2% induite par les biens intermédiaires (+15,1%) et les biens de consommation (+58%). Après des baisses successives observées dès le troisième trimestre 2016, la production des cuirs et chaussures s'est ressaisie en marquant un redressement de 19,5% au troisième trimestre 2017. Cette tendance a été générée aussi bien par les biens de consommation (+ 40,1%) que par les biens intermédiaires (+11,3%). La hausse de la production a également concerné les industries agro-alimentaires avec une croissance de 13,2% grâce au travail de grains qui a affiché une croissance de 30,7% ainsi que la filière des tabacs et allumettes (+39,2%). Le relèvement observé au deuxième trimestre 2017 pour les matériaux de construction s'est confirmé au troisième trimestre avec une hausse de 8% en raison d'une hausse dans la fabrication des liants hydrauliques de 13,6%. Bien que légère, une hausse a été enregistrée par les industries des bois et papier de 0,5% suite à la hausse de certaines activités notamment l’industrie de l’ameublement (+24,6%) et l’industrie du liège (97,6%) mais qui ont été contrebalancées par une forte baisse de la menuiserie générale et biens intermédiaires en bois (-47,4%). Les ISMMEE continuent encore à enregistrer de faibles résultats avec une baisse de 12,4% au troisième trimestre 2017. Cette tendance s’explique par le recul du niveau de production de certaines activités, notamment la fabrication de biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (-3,2%), la sidérurgie et transformation de la fonte et acier (-49,7%) et la fabrication des biens de consommation électrique (-39,6%). Les seules filières qui ont échappé à la morosité de ce secteur sont essentiellement la construction des véhicules industriels avec une croissance de 48,3%, et la fabrication de biens d’équipement électriques (+52%) et métalliques (+21,1%). Les industries chimiques ont affiché une baisse de 7,2% au troisième trimestre 2017. Cette tendance est perceptible au niveau des engrais et pesticides (-15,8%), de la fabrication des peintures (-16,8%) et de la chimie organique de base (-58,6%). Néanmoins, dans ce même secteur industriel, les produits pharmaceutiques ont vu leur production augmenter de 6,7% et la fabrication des autres biens plastiques se redresser de près de 6%.

A.S.