Avec une moyenne de production de près de 3 milliards de m3/an : Ouyahia inaugure le complexe gazier Reggane Nord

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a inauguré, hier, à Adrar le nouveau complexe gazier Reggane Nord, un des premiers projets gaziers développés dans le sud-ouest du pays. Les travaux de ce projet énergétique, détenu par le groupement Reggane Nord (RGN) qui est une association entre le groupe Sonatrach et des partenaires Repsol (Espagne), RWE-DEA (Allemagne) et Edison (Italie), avaient été lancés en 2012 et ont été confiés à la compagnie Petrofac.Le contrat signé avec Petrofac comporte la réalisation d’un centre de traitement de gaz, un réseau de collecte de gaz et une ligne d’expédition de gaz vers Hassi-R’mel sur 74 km.

Le Groupement RGN est une association de type partage de production détenue par Sonatrach à hauteur de 40%, Repsol à 29,25%, Edison à 11,25% et RDE à 9,5%.Le complexe produira plus de huit (8) millions m3/jour de gaz et 148 barils/jour de condensat, sachant que la période du plateau de production est de douze (12) années, avec une moyenne de production de 2,7 milliards de m3/an. Reggane Nord, dont le montant d’investissement et de développement s'est établi à 2,86 milliards de dollars, assure sa production à travers l’exploitation de dix (10) puits gaziers sur les 104 que compte le champ gazier de Reggane. Les réserves du champ gazier de Reggane, englobant les gisements de Reggane Nord, Kahlouche, Kahlouche Sud, Sali, Tiouliline et Azrafil Sud-est, sont estimées à près de 88,6 milliards m3 dont 55 milliards m3 récupérables, selon la fiche technique du projet.Ce projet d’envergure aura un impact direct indéniable sur la dynamique de développement de la région et contribuera à l’absorption du chômage à travers les centaines d’emplois qu’il générera dans différents corps de métiers et dans les prestations de logistique nécessaires à ce type d’ouvrages énergétiques, explique-t-on. Reggane Nord est l`un des premiers projets développés dans le sud-ouest de l`Algérie, une région qui contient d`importantes réserves gazières mais peu explorée jusqu`ici, alors que les grands gisements connus et exploités sont ceux situés dans le sud-est du pays. Le Premier ministre, a affirmé que le complexe gazier Reggane Nord, était "un important acquis" pour l'économie nationale et qu'en dépit des efforts déployés par l'Etat pour la diversification de l'économie nationale, l'énergie en demeure la locomotive. "Avec une moyenne de production de près de 3 milliards de m3/an, ce complexe est un important acquis pour l'économie nationale de par les ressources en devises fortes qu'il régénérera", a déclaré M. Ahmed Ouyahia, ajoutant qu'en dépit des efforts déployés par l'Etat pour la diversification de l'économie nationale, énergie en demeure la locomotive. Il a outre félicité la population de la région pour cette réalisation qui "contribue et contribuera encore plus à l'emploi des centaines de jeunes, ce qui impactera positivement et directement le développement à travers la wilaya".

Des contrats avec les entreprises publiques pour le développement du champ de Tinhert

Le Groupe Sonatrach a signé 5 contrats avec des entreprises publiques pour le développement du champ gazier de Tinhert (Illizi). Les contrats ont été signés par le vice-président amont de Sonatrach, Salah Mekmouche, et les P-dg, respectivement, de l'Entreprise nationale de canalisations (ENAC), de l'Entreprise nationale des grands travaux pétroliers (ENGTP), de la Société nationale de génie civil et bâtiment (GCB), de Cosider, et de l'entreprise nationale des travaux d'infrastructures des télécommunications et de l’énergétique (Infratele).Les contrats portent sur le raccordement de 50 puits producteurs sur les 154 existants du champ gazier Tinhert (wilaya d’Illizi) à travers un réseau de collecte d’une longueur cumulée de 330 km pour un délai fixé de 20 mois. Ce raccordement permettra une augmentation de la production de 10 millions de m3/jour (3,5 milliards de m3/an) de ce champ à la fin 2019. Ces quantités seront traitées au niveau des installations déjà existantes au niveau du complexe Ohanet. A cet effet, le plateau de production du champ Tinhert atteindra en 2025 une capacité de 27 millions de m3/j, soit 10 milliards de m3/an, des volumes traités aussi bien au niveau des installations déjà existantes à l’Ohanet (13 millions m3/j) que celle d’Alrar (14 millions m3/j). Le projet de développement de Tinhert concerne 28 gisements d’hydrocarbures situés dans les périmètres de Tinhert, d’Ain Amenas et d’Alrar Sud, détenus à 100% par Sonatrach. Ce projet permettra de rallonger la durée de vie des complexes de gaz d’Ohanet et d’Alrarau-delà de 2040. Le Premier ministre a indiqué que la signature du contrat « prouve encore une fois que les entreprises algériennes sont aptes à contribuer à l'édification de l'économie nationale et à remplacer les sociétés étrangères dans des secteurs importants et sensibles comme les hydrocarbures". M. Ouyahia a souhaité que les choix de l'Etat, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, encouragent les entreprises nationales à aller de l'avant dans cette voie et inciter d'autres à contribuer à la consolidation de cette option. En marge de ces signatures, le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a insisté que ces contrats s’inscrivaient dans la continuité de Sonatrach dans sa politique de promotion de l’outil de production nationale à travers le recours à l’expertise locale. Il a expliqué, à cet effet, que Sonatrach avait décidé d’annuler l’appel d’offre international qu’elle avait lancé pour ce projet pour confier les travaux à des sociétés algériennes.

A.S.