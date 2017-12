Couverture des financements des crédits d'investissements : Convention de partenariat BNA-Fonds de garantie des crédits aux PME

Une convention cadre a été signée hier à Alger entre le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) et la Banque nationale d'Algérie (BNA), ont indiqué ces deux institutions dans un communiqué.

Signée par le directeur général du FGAR, Abderraouf Khalef, et le P-dg de la BNA, Achour Abboud, cette convention permettra aux Petites et moyennes entreprises de bénéficier de couverture sur les financements des crédits d'investissements accordés par cette banque publique en faveur de cette catégorie d'entreprises. Lors de cette cérémonie de signature, M. Khalef a affirmé que ce partenariat entre le FGAR et la BNA représentait "un bel appui pour l'accompagnement de la PME algérienne", soulignant que cela traduit également sa volonté de renforcer et de consolider la coopération avec cette banque. Il a tenu à souligner que l'objectif premier du FGAR était de faciliter l'accès aux financements bancaires à moyen terme afin d'appuyer le démarrage et l'expansion des PME grâce à des garanties de crédits aux banques commerciales. Le but, a-t-il poursuivi, est de compléter le montage financier des projets viables et orientés vers la création ou le développement d'entreprises. Pour rappel, le FGAR intervient en sa qualité de co-preneur de risque en faveur des PME en sollicitant des crédits d'investissement dont la finalité porte sur la création de PME, l'extension de leurs activités et le renouvellement ou la rénovation de leurs équipements. Le taux de couverture consenti par cet organisme sur ses fonds propres peut atteindre 80% du montant du crédit bancaire accordé par la BNA pour un plafond de 100 millions de dinars. Celui accordé par le FGAR sur le fonds Meda (dans le cadre de l'accord de partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne) atteint 60% du principal des financements accordés par la BNA pour un plafond de 250 millions de dinars.