Entreprises et fabricants de matériaux de construction : Temmar veut mettre en place un fichier national

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar a fait état, à Alger, de la préparation d'un fichier national des entreprises et fabricants de matériaux de construction en vue de mobiliser les énergies nationales dans ce domaine pour la réalisation des projets de logements, en cours et futures, avec des capacités nationales.

S'exprimant à l'ouverture du Salon de la production nationale des biens et des services dans le secteur du bâtiment, organisé par le ministère de l'Habitat et le Forum des chefs d'entreprises (FCE), le ministre a indiqué que cette manifestation sera "le point de départ pour la mise en place d'un fichier national des producteurs locaux en vue de mobiliser les énergies nationales dans ce domaine pour la réalisation des projets de logements, en cours et futures, avec des capacités nationales". La préparation de ce fichier national se fera en coordination avec le ministère de l'Industrie et des mines et le FCE pour une meilleure identification des capacités nationales et du produit local, a ajouté le ministre, soulignant le recensement au niveau national de quelque 2.500 entreprises de production de matériaux de construction, qui doivent, a-t-il dit, augmenter leur production pour répondre aux besoins et améliorer la qualité pour être plus compétitive. Le ministre a appelé, à ce propos, les jeunes à créer des micros et moyennes entreprises de production dans le cadre des dispositifs de soutien à l'emploi. Le ministre a exhorté, en outre, les producteurs à faire la promotion de leurs produits à travers les réseaux sociaux et à créer des sites web pour leurs entreprises. Cette manifestation fait suite à trois rencontres successives avec les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre et les promoteurs immobiliers, dans le cadre du plan d'action pour la réalisation du programme 2018, a expliqué M. Temmar, ajoutant que se rencontrer avec les producteurs locaux était nécessaire à la concrétisation de l'orientation du Gouvernement de réaliser "un logement local avec une production locale". Le ministre de l'Habitat a affirmé que cette quatrième rencontre du genre revêt une "importance capitale" car s'inscrivant dans le cadre des efforts pour la réduction des importations et la relance de l'économie nationale pour "s'en passer des matériaux étrangers, qui est pour l'heure notre préoccupation majeure". Evoquant le bilan des précédentes rencontres, le ministre a relevé que sa première rencontre avec les architectes et experts fonciers avait permis de passer en revue plusieurs préoccupations, notamment la numérisation et la modernisation des actes d'urbanisme, la structuration d'organisations professionnelles et la mise en place de cahiers des charges relatifs à la commande publique. Il a indiqué que la deuxième rencontre avec les chefs d'entreprises et sociétés de production a été l'occasion d'évoquer plusieurs points importants, liés notamment à la nécessaire participation des sociétés algériennes sous formes de groupement pour la réalisation des projets importants, ajoutant que cet objectif ne saurait être réalisé avant le recensement des moyens matériels et humains de ces entreprises, le lancement d'une réflexion sur la révision des normes de sélection des entreprises lors des appels d'offres, la mise en place d'un nouveau cahier de charge pour réguler les opérations d'octroi de projets de logement, l'encouragement de la communication entre l'administration centrale et les organisations patronales, et enfin l'accompagnement des jeunes entreprises et leur introduction dans les réseaux de sous-traitance en fonction de leur capacités. Concernant la troisième rencontre avec les promoteurs immobiliers, M. Temmar a indiqué qu'elle a permis de faire le point sur les préoccupations de ces professionnels, notamment l'accès au foncier, l'accélération des procédures de délivrance et de publication des actes fonciers, l'élaboration des listes des bénéficiaires du Logement promotionnel aidé (LPA), l'indemnisation des souscripteurs défaillants, et la désignation d'une seule institution financière chargée du paiement. Ces rencontres ont été couronnées par une série de recommandations ayant permis au ministère de mettre en place une feuille de route et des ateliers de travail et de réflexion qui s'attèlent actuellement à l'élaboration de mesures à même de concrétiser ces propositions, a ajouté le ministre.

Mettre fin à l'importation des matériaux de construction et recours exclusif à la production locale

Rappelant que l'Habitat est un secteur consommateur de matériaux de construction au vu de l'importance des programmes de logement et d'infrastructures publiques inscrits depuis 1999 dans le cadre du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le ministre à fait état de la livraison, depuis 1999 à ce jour, de 3,6 millions unités de logement, toutes formules confondues et de 12.000 infrastructures publiques, outre le parachèvement des nouvelles villes et la réhabilitation des villes à travers la restauration du vieux bâti et l'amélioration urbaine. En dépit de la conjoncture financière, 1,6 millions unités de logement devront être livrées à l'horizon 2019, a indiqué M. Temmar, soulignant l'impératif de mettre fin à l'importation des matériaux de construction et de recourir exclusivement aux matériaux locaux. Dans ce contexte, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a fait état de "besoins colossaux" en matériaux de construction pour répondre à la demande des projets de logement en cours de réalisation et ceux prévus à partir de 2018. "Les besoins du secteur en matériaux de construction sont colossaux au vu des programmes de logement et d'infrastructures publiques en cours de réalisation et ceux devant être lancés en 2018", a indiqué le ministre. M. Temmar a précisé dans ce sens que les besoins du secteur jusqu'en 2019 sont estimés à 3 millions de tonnes de fer, 30 millions de tonnes de ciment, 30 millions de tonnes de briques, 110 millions de m2 de carrelage, 50 millions de m2 de céramique, 6 millions d'unités de robinetterie, 2 millions d'équipements sanitaires, outre des équipements électriques (câbles et fils), des canalisations, des tuyaux d'eau et de gaz, de mobilier urbain et d'éclairage public. Pour répondre à cette énorme demande, M. Temmar a appelé les operateurs publics et privés à mobiliser toutes leurs capacités de production, annonçant la décision solennelle de son département de recourir exclusivement aux matériaux nationaux pour la réalisation des projets programmés, décision inscrite comme clause dans les cahiers de charge. Cette clause stipule qu'il "est strictement interdit de recourir aux produits et matériaux étrangers sauf en cas de nécessité et préconise l'utilisation exclusive de produits fabriqués localement", a-t-il souligné. Le ministre a rappelé que l'année 2018 verra le lancement de 50.000 logements de type location-vente restant des précédents programmes ayant enregistrés un retard, outre 120.000 unités du même type au titre de l'année 2018 et 70.000 unités de logement promotionnel aidé (LPA), 80.000 habitats ruraux, 43.596 unités de logements promotionnel public (LPP), outre près de 1.370 établissements éducatifs. Par ailleurs, le ministre de l'Habitat a appelé les producteurs de matériaux de construction à faire en sorte de répondre aux besoins, à œuvrer pour l'amélioration de la qualité et à se rapprocher du Centre national d'études et de recherches intégrées de bâtiment (CNERIB) pour le contrôle de leur produits et l'approbation de leur conformité.