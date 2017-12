Technologies : Le gouvernement est "engagé" à s'approprier les nouvelles technologies et les introduire dans le développement économique

La ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Houda Imane Faraoun, a souligné lundi à Alger l'engagement du gouvernement de s'approprier les nouvelles technologies en les introduisant dans le développement économique du pays.

"Nous sommes conscients, au niveau du gouvernement, quant à l'importance et la nécessité de s'approprier les nouvelles technologies et les introduire dans le développement de notre économie, notamment dans un contexte assez spécial", a déclaré la ministre à l'ouverture d'un atelier sur "La digitalisation, opportunité pour les banques", organisé par l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF), en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, du Gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, et des responsables de différents organismes bancaires. L'appropriation des nouvelles technologies "tournera autour de la modernisation du système financier", a estimé la ministre, qui s'est dit "convaincue" que l'Algérie "ne peut pas calquer un modèle de modernisation existant ailleurs, car nous avons nos particularités et nous avons une économie différente de celles des autres pays". Mettant en garde contre "une numérisation dans l'anarchie", la ministre a rappelé la mise en place par le Gouvernement de deux commissions, l'une "stratégique" présidée par le Premier ministre, et l'autre "technique" auprès du ministère de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, afin d'examiner toutes les possibilités pour "mutualiser les infrastructures, introduire les nouvelles technologies, dématérialiser les procédures, numériser les administrations et améliorer la qualité des services publics en utilisant les télécommunications". Elle a souligné, dans ce sens, "la création d'une entreprise publique économique, qui entrera en service au mois de janvier prochain et qui sera un appui pour la numérisation des administrations, des organisme et des entités publiques".

N.A