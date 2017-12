Economie : Les conditions d’importation en admission temporaire de matériels fixées par un décret exécutif

Les conditions et les modalités d’importation en admission temporaire des matériels destinés à être utilisés pour la production, l'exécution de travaux ou le transport en trafic interne sont, désormais, déterminées par un décret exécutif publié au Journal officiel no 72.

Le texte explique que le régime de l’admission temporaire en suspension partielle des droits et taxes dus à l’importation est accordé aux matériels importés dans quatre cas. L'admission temporaire est ainsi attribuée aux matériels importés par des opérateurs non résidents ou établis, en dehors du territoire national, qui ont un contrat de production, d'exécution de travaux ou de transport en trafic interne, conclu avec un opérateur de droit algérien, ou un organisme étranger régulièrement établi sur le territoire national. Elle est également accordée aux entreprises de droit étranger intégrées dans des groupements d'entreprises de droit algérien qui ont un contrat de production, d'exécution de travaux ou de transport en trafic interne, conclu avec un opérateur de droit algérien, ou un organisme étranger régulièrement établi sur le territoire national. Cette admission temporaire concerne aussi les opérateurs résidents ou établis dans le territoire national qui ont un contrat de location de matériels, conclu avec un opérateur non résident ou établi, en dehors du territoire national, mais avec lequel il n'existe aucun lien ou que ce lien n'ait pas influé sur le prix de location. Le quatrième cas d'attribution d'une admission temporaire est celui des opérateurs résidents ou établis dans le territoire national qui ont un contrat de mise à la disposition des matériels à titre gracieux conclu avec un opérateur non résident ou établi, en dehors du territoire national. Quant aux secteurs concernés, l'admission temporaire est accordée aux opérateurs résidents ou établis dans le territoire national activant dans les secteurs du bâtiment, travaux publics, l’industrie, l’énergie, les mines, l’agriculture, la pêche, l’hydraulique, les télécommunications et les transports maritime et aérien. Par ailleurs, le décret note que les matériels qui sont exclus du bénéfice de ce régime sont ceux comportant des risques prévisibles de non présentation, ou étant difficilement identifiables ou se détériorant rapidement par l’usage, ainsi que les matériels destinés à être présentés lors d’une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Il s'agit aussi des matériels devant faire l’objet d’une ouvraison, d’une réparation ou d’une transformation, ainsi que les consommables et les marchandises périssables non susceptibles de réexportation dans les délais fixés. Sur le plan des droits et taxes exigibles à l’importation des matériels placés sous le régime de l’admission temporaire, le décret stipule que le taux est fixé à 3% par mois ou fraction de mois.

R.N.