Ooredoo souhaite une Bonne Année 2018 aux Algériens

A l’occasion du nouvel an, Ooredoo, entreprise citoyenne, souhaite au peuple algérien ainsi qu’à ses clients et partenaires une merveilleuse année 2018. Malgré la conjoncture économique actuelle

, Ooredoo a poursuivi sa progression sur le marché Algérien, confirmant son leadership dans la téléphonie mobile notamment dans l’Internet mobile haut débit. Dans son message à cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Hendrik Kasteel a déclaré : « L’année 2017 a été riche en innovations et réalisations avec la concrétisation de projets ambitieux. Fidèle à son engagement envers le peuple algérien et en tant qu’opérateur économique fiable, Ooredoo, réitère son implication dans le développement du secteur technologique et numérique de l’Algérie en offrant à ses clients les meilleurs services et solutions technologiques ainsi que son implication inconditionnelle dans les actions d’intérêt général et social. MERCI pour votre confiance et Meilleurs Vœux de bonheur, de réussite et de prospérité pour la nouvelle année. » Pour Ooredoo, l’année 2018 sera celle de grands défis et des challenges notamment dans la digitalisation de ses services et la fidélisation de ses clients. Ooredoo continuera à apporter son savoir-faire et son expertise pour l’essor du secteur national des télécommunications, tout en honorant sa dimension citoyenne et sa responsabilité sociale. Bonne et heureuse année 2018 !