Le complexe gazier Reggane/Nord (Adrar) : Important pôle industriel et un acquis pour l’économie nationale

Le nouveau complexe gazier Reggane/Nord, dans la wilaya d’Adrar, un des premiers projets gaziers développés dans le Sud-ouest du pays, constitue un important pôle industriel et un acquis pour l’économie nationale en matière de produits énergétiques et leur exportation.

Situé à 120 km Sud d’Adrar, ce complexe, mis en exploitation par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lors de sa récente visite dans la région, est le fruit d’un partenariat algérien-étranger, entre le groupe Sonatrach et les partenaires Repsol (Espagne), RWE-DEA (Allemagne) et Edison (Italie). Cette nouvelle installation énergétique, dont les travaux de réalisation ont été lancés en 2012 par la compagnie Petrofac, offre une production de huit (8) millions m3/jour de gaz et 148 barils/jour de condensat, sachant que la période du plateau de production est de douze (12) années, avec une moyenne de production de plus de 2 milliards de m3/an. Reggane/Nord, dont le montant d’investissement et de développement s’est établi à près de trois (3) milliards de dollars, assure sa production à travers l’exploitation de dix (10) puits gaziers sur les 104 que compte le champ gazier de Reggane. Les réserves du champ gazier de Reggane, englobant les gisements de Reggane/Nord, Kahlouche, Kahlouche Sud, Sali, Tiouliline et Azerafil Sud-est, sont estimées à plus de 88 milliards m3, dont 55 milliards m3 récupérables. Le contrat de réalisation de ce complexe porte sur la réalisation d’un réseau de transport du gaz, d’un centre de traitement et d'une ligne d’expédition de gaz vers Hassi-R’mel longue de 74 km. L'inauguration de cette installation énergétique aura un impact positif sur la dynamique de développement dans la région à la faveur de sa contribution à la résorption du chômage par la création de nouveaux emplois, à la satisfaction de la population de la région, et de son soutien aux différents corps de métiers et des prestations logistiques nécessaires à ce type d’installations. Reggane/Nord constitue également le fruit des efforts louables de l’Etat portant diversification de l’économie nationale et le développement des capacités industrielles, dont l’énergie en demeure la locomotive. Il est à relever que la région dans le Sud-ouest du pays renferme d’importantes réserves gazières qui sont toutefois peu explorées jusqu’ici, alors que les grands gisements connus et exploités sont ceux situés dans le flanc Sud-est du pays.

APS