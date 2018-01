Double concert du chantre de la chanson algérienne : Ooredoo partenaire officiel du grand retour de IDIR

Ooredoo, entreprise citoyenne pleinement engagée dans la promotion de l’art et de la culture en Algérie, accompagne le retour du chantre de la chanson algérienne « IDIR » en tant que partenaire du double gala-évènement qui s’est tenu les 04 et 05 janvier 2018 au Complexe Mohamed Boudiaf (La Coupole)à Alger.

Organisé par l’Office National des Droits d’Auteurs et des Droits Voisins (ONDA) et sous le parrainage du Ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, ce prestigieux évènement marque le retour de « Idir », de son vrai nom Cheriet Hamid après près de 40 ans d’absence de la scène artistique algérienne. Des retrouvailles empreintes de belles émotions dans une ambiance festive, en communion avec les nombreux spectateurs venus retrouver leur idole. Ainsi, le public a assisté à un véritable voyage musical à travers le riche répertoire du l'icône de la chanson algérienne d'expression kabyleet ses mélodies douces telles que « Essendou » et « AvavaInouva », devenues universelles. Auteur, interprète et compositeur, Idir a réussi à travers sa longue carrière et son riche palmarès, à porter la musique algérienne vers l’universalité. Par ailleurs, une conférence de presse a été organisée, mercredi dernier, par l’ONDA en présence des représentants de Ooredoo, durant laquelle un t-shirt à l’effigie de Idirlui a été offert. Durant les deux concerts, des t-shirts signés par l’artiste ont été offerts aux gagnants du concours de la page Facebook de Ooredoo. De nombreux fans ayant assisté aux concerts, ont également reçu dest-shirts portant la photo de Idir. A noter que Ooredoo accompagnera Idir à partir du mois de mai prochain, durant sa tournée nationale à travers plusieurs wilayas. A travers cette initiative, Ooredoo confirme son engagement continu et son implication inconditionnelle dans la promotion de l’art et de la culture en Algérie.