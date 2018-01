L’Association IQRAA et Ooredoo marquent la Journée Arabe d’Alphabétisation

Fidèle à son engagement dans la promotion du savoir et de l’éducation, Ooredoo se joint à l’Association Algérienne d’Alphabétisation IQRAA pour célébrer la Journée Arabe d’Alphabétisation, instituée par l’Organisation Arabe pour l’Education

, la Culture et les Sciences (ALESCO) depuis 1970. Célébrée le 08 janvier de chaque année, la Journée Arabe d’Alphabétisation vise à combattre l’analphabétisme dans le monde arabe en mettant en place des programmes conçus pour la promotion de l’éducation et à encourager les pays arabes à s’associer à ces projets par une contribution financière ou culturelle. A l’occasion de cette journée, Mme Aicha Barki, Présidente de l’association IQRAA a déclaré : « L’association « Iqraa » se félicite de la réduction du taux de l’analphabétisme en Algérie à 10%, dans le cadre de la mise en œuvre du programme « la décennie arabe d’alphabétisation 2015-2024 ». Notre vision pour réaliser les objectifs du développement durable à l’horizon 2030, repose sur un apprentissage équitable et de qualité. L’association « Iqraa » souligne l’importance de conjuguer les efforts de l’ensemble des partenaires du gouvernement et de la société civile pour permettre un accès à l’ère du numérique. Je saisis également cette occasion pour remercier notre traditionnel partenaire Ooredoo pour son engagement dans l’accomplissement de nos nombreuses missions et activités.» A noter que Ooredoo et l’association IQRAA ont mené, dans le cadre de leur partenariat, de nombreuses opérations et projets conjoints notamment : la contribution financière de Ooredoo à la construction et à la dotation en équipements pédagogiques des Centres AFIF d’El Khrou (Constantine), de Temacine (Ouargla), de Ouled Yahia Khadrouche (Jijel) et de Tizi Ouzou ainsi que le financement d’une étude relative à l’expérience algérienne dans la lutte contre l’analphabétisme en cinquante ans d’indépendance. Il y a lieu de rappeler l’instauration du Prix Ooredoo d’Alphabétisation récompensant des personnes et des institutions ayant contribué à la promotion du savoir et à la lutte contre l’analphabétisme.