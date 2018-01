Tamazight : L’Académie algérienne aura pour mission de "filtrer" les travaux réalisés sur la langue amazighe

L'Académie algérienne de la langue amazighe aura pour tâche de "filtrer" tous les travaux réalisés autour de cette langue en les "réorientant", a indiqué jeudi Abderrezak Dourari, professeur des sciences du langage et de traductologie et directeur du Centre national pédagogique et linguistique de l'enseignement de Tamazight (CNPLET).

Intervenant sur les ondes de la chaine III de la radio algérienne, l'universitaire a estimé que l'Académie algérienne de la langue amazighe "aura pour tâche de filtrer tous les travaux accomplis jusque-là et de réorienter cet acquis dans le sens où Tamazight est passée au rang langue officielle". Sur le caractère de l'enseignement de la langue amazighe, M. Dourari a soutenu à partir du postulat attestant une diversité culturelle et linguistique des différentes régions du pays, qu'on "ne peut pas forcer des gens à une graphie bien déterminée", estimant que l'Académie de la langue amazighe "est sensée normaliser dans les trois graphies (latin, arabe, tifinagh)". Pour M. Dourari, cette Académie "doit fonctionner sur les principes de la linguistique qui reconnait et décrit la différence avant de passer à la normalisation de chacune des variétés et de savoir, par la suite, s'il y a un besoin d'une langue unifiée", estimant qu'il était "nécessaire" de constituer un corpus général de la langue amazighe par variétés et de constituer une base lexicale spécialisée pour chacune des variétés". Sur un autre registre, il a indiqué qu'avec l'institutionnalisation de Yennayer journée chômée et payée, c'est "un symbole très fort qu'on envoie à la société pour son unité et sa survie", estimant qu'à travers cette décision, "l'Etat algérien a revêtu le costume de l'Algérianité de son histoire et de sa véritable identité". S'agissant de l'enseignement de la langue amazighe assuré jusqu'à présent dans 38 wilayas du pays, le linguiste a salué la méthode suivie par le ministère de l'Education nationale qui "fait beaucoup attention à la pédagogie et à la science et non pas à l'idéologie et à la politique". Pour rappel, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a réuni lundi un conseil interministériel consacré à la dynamisation de l'enseignement de Tamazight et à la préparation du projet de loi organique portant création de l'Académie algérienne de la langue amazighe, en application des directives émises par le président de la République devant le Conseil des ministres le 27 décembre dernier. Par ailleurs, un groupe de travail interministériel sera installé auprès des services du Premier ministre pour s'atteler à la préparation d'un avant-projet de loi portant création de l'Académie de la langue amazighe.

N.A