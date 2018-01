Parlement : Bedoui affirme que son secteur "n'abandonnera pas les titulaires des contrats du pré-emploi"

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a affirmé, mercredi à Alger, que son secteur "n'abandonnera pas les titulaires des contrats du pré-emploi", précisant qu'ils devraient "prochainement" suivre une formation de courte durée pour leur permettre de gérer les différents services publics communaux.

Répondant aux questions des membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors de l'examen de la loi portant règlement budgétaire 2015, en présence du ministre des Relations avec le parlement, Tahar Khaoua, M. Bedoui a indiqué que son secteur "n'abandonnera pas ses personnels recrutés dans le cadre des contrats pré-emploi en particulier au niveau local", soulignant cependant qu'il faut "aller vers la spécialisation". Le ministre a précisé, dans ce sens, que ces travailleurs "devront suivre prochainement une formation de courte durée, pour leur permettre d'encadrer et de gérer les différents services publics des communes, notamment les bibliothèques, les piscines, les maisons de jeunes et les salles de cinéma". Par ailleurs, le ministre a annoncé l'ouverture d'un centre de formation à distance, au profit des élus locaux et du personnel des collectivités locales, précisant que "la modernisation ne saurait se réaliser sans la promotion de la ressource humaine, en lui assurant une formation de haut niveau". "Tous les efforts consentis par le gouvernement visent vont dans le sens de la satisfaction des aspirations du citoyen", a-t-il dit, soulignant les priorités comme la nécessité de préserver la sécurité et la stabilité, notamment en raison de la situation instable dans certains pays voisins". Apres avoir salué les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la préservation de la sécurité et de la stabilité et la protection des frontières, M. Bedoui a indiqué que l'Etat "ne permettra à quiconque de porter atteinte à la sécurité du citoyen, à la stabilité du pays et aux acquis du peuple algérien". Rappelant que "les marches et les manifestations sont interdites à Alger, en vertu d'un texte de loi qui doit être respecté", M. Bedoui a expliqué que cette loi a pour objectif "le maintien de l'ordre public et de la sérénité du citoyen". Le ministre a promis le renforcement de la couverture sécuritaire dans certaines communes "dès la sortie de nouvelles promotions d'agents de l'ordre public", affirmant qu'"à l'avenir, il n'y aura plus de nouvelles agglomérations sans structures publiques nécessaires ou postes de police". Le ministre a indiqué, sur un autre plan, que "le nouveau découpage administratif décidé par le président de la République est maintenu", soulignant la création de 10 wilayas déléguées au Sud, en attendant d'autres prévues prochainement dans la région des Hauts-Plateaux "dans le but de procéder à terme à la promotion de ces wilayas déléguées en wilayas à part entière". D'autre part, M. Bedoui a annoncé plusieurs projets de loi en cours d'élaboration, à l'instar de ceux relatifs aux collectivités locales et à la démocratie participative, ajoutant que les portes de ses services demeuraient "ouvertes à toute proposition à ce sujet des partenaires et des experts". Dans ce sens, il a appelé tous les citoyens à "la promotion d'une démocratie participative ancrée dans la société algérienne". Lors de son exposé devant la commission des finances et du budget, le ministre a indiqué que les affectations ouvertes en 2015 s'elevaient à 549.809.342.000 DA avant d'atteindre 596.934.336.000 DA au titre des affectations révisées pour la même année, soit une hausse de 47.124.994.000 DA, représentant un taux de 8.57%. Les affectations consommées jusqu'au 31 décembre 2015 ont atteint 540.343.411.6.3.38 DA, soit un taux d'exécution de 90.52% des affectations révisées, a indiqué le ministre, ajoutant que les affectations non consommées de l'ordre de 56.590.924.390.62 DA relevaient de l'application des instructions du Premier ministre concernant les dispositions inhérentes au renforcement des équilibres internes et externes du pays, à travers la maîtrise du recrutement et dépenses de fonctionnement relatives à d'autres postes, outre la rationalisation des dépenses publiques à la faveur de la réduction de 4% des dépenses de fonctionnement et la réduction de 20% des prestations téléphoniques et achats d'accessoires de 20%. Il a ajouté que le montant global consacré aux plans communaux de développement (PCD) au titre de l'année 2015 s'élevait à 100 milliards DA répartis à travers les wilayas, selon des normes bien définies, notamment en termes de nombre des communes dans chaque wilaya. A la fin 2015, le montant engagé était de 69.82 milliards DA alors que celui versait était de 30.36 milliards DA, soit un taux de consommation de 30%. Les interventions des députés ont porté dans leur ensemble sur l'impératif de fixer des conditions à la candidature des chefs d'APC en leur conférant de plus larges prérogatives les habilitant à accomplir pleinement leurs missions, d'autant qu'ils sont en contact direct avec les citoyens et connaissent de près leurs problèmes et contraintes quotidiennes dans le cadre de la décentralisation des décisions. Certains membres de la commission ont appelé à garantir de postes de sûreté dans les nouvelles agglomérations au niveau de la capitale et sa périphérie, en sus de l'acquisition de chasse-neige pour atténuer la souffrance des wilayas concernées en hiver. Par ailleurs, les députés ont salué l'organisation d'un cycle de formation consacré par le ministère à la femme élue, se félicitant de l'institution du prix de la meilleure femme administratrice d'APC.

R.N