Secteur des Assurance : Les prévisions de clôture sont évaluées à 134,5 milliards de dinars à fin 2017

Les réalisations au 30 septembre du marché des assurances (y compris les acceptations internationales s’élèvent à 101,8 milliards de DA, enregistrant ainsi une légère baisse de 0,2% comparativement au 30 septembre 2016.

Le chiffre d’affaires réalisé par les assurances de dommages au 30 septembre 2017 est estimé à 90,3 milliards de DA, soit une régression de 1% comparativement au 30 septembre 2016 et une part de marché de 88,8%.Avec 54,7% de parts de marché, l’assurance « automobile » enregistre un montant de 49,4 milliards de DA, en décroissance de 0,7% comparativement à la même période de 2016. Les garanties facultatives (risques non obligatoires) enregistrent une baisse de 8,3% par rapport à la même période de 2016. Quant aux risques obligatoires, ils progressent de 32,9%, suite à l’augmentation du tarif RC, et occupe 24,8% du portefeuille de la branche.La branche Incendie et Risques Divers « IRD » réalise un chiffre d’affaires de 34,1 milliards de dinars, soit une hausse de 0,6 % comparativement au 30/09/2016. La sous-branche « incendie, explosions et éléments naturels » détient 62,9% du portefeuille de la branche et marque un repli de 0,7% par rapport à la même période de 2016. Les assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles (Cat-Nat) enregistrent un recul de 11,9% par rapport à la même période de 2016, en raison de la baisse du volume des primes collectées au titre de la « CAT-NAT biens immobiliers » (-18,7%). Cette dernière détient plus de 50% du total de la sous-branche « Cat-Nat ». En contrepartie, les risques de construction augmentent de 7,8% par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice de 2016. La sous-branche « responsabilités civiles » enregistre une baisse de 4,7% par rapport au 30/09/2016, et occupe une part de 6,4 % du portefeuille de la branche.La branche transport a été fortement impactée par la conjoncture économique. Cette dernière connait une baisse de 15,9%, engendrée principalement par la sous branche « transport aérien » qui recule de 79%. La sous-branche « transport terrestre » enregistre une augmentation de 5,2%. L’assurance « transport maritime », quant à elle, marque une régression de 4,%. L’assurance « transport ferroviaire » augmente considérablement, en atteignant 1 011,8%, notamment le « corps de véhicules ferroviaires ».La branche agricole connait un repli de 22,1%. Les sous-branches « multirisques engins et matériel agricole » et « production animale », marquent des baisses respectives de 29,1% et 41%. En parallèle, les sous-branches « autres dommages agricoles», « production végétale »,« responsabilité civile agriculteur » et « incendie & multirisques agricoles »affichent des croissances respectives de 112,5 %, 1,1 %, 10,9% et 22,3%. L’assurance « Crédit » marque une hausse de 48% par rapport à la même période de 2016. Les sous-banches « insolvabilité générale », « crédit hypothécaire » et « crédit à l'exportation » augmentent respectivement de 22,8%, 67,6% et 48,8%.Au 30 septembre 2017, La production des assurances de personnes a marqué une évolution de 7,1% par rapport à la même période de 2016, soit une production additionnelle de 637 millions de DA.

Un chiffre d’affaires de 31,7 milliards de DA Au titre du 3ème trimestre 2017

Au titre du 3ème trimestre 2017, le marché des assurances totalise une production de 31,7 milliards de DA (y compris les acceptations internationales), soit une hausse de 6,1% par rapport au troisième trimestre 2016.Le chiffre d’affaires réalisé par les assurances de dommages est de 28,7 milliards de DA soit une hausse de 6% comparativement au troisième trimestre 2016 et une part de marché de 90,7%.L’assurance automobile constitue la principale branche du marché des assurances de dommages. Elle enregistre un montant de 14,8 milliards de DA, soit une hausse de 7% comparativement à la même période de 2016. Les garanties facultatives diminuent de 7,2% par rapport au même trimestre de 2016. Quant aux garanties obligatoires, elles augmentent de 63% et détient 30,8% du portefeuille automobile.La branche Incendie et Risques Divers « IRD » réalise un chiffre d’affaires de11,7 milliards de DA, en hausse de 6,1% comparativement au troisième trimestre de 2016. Les assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles (Cat-Nat) enregistrent une hausse de 32,9% par rapport à la même période de 2016. De même, les risques de construction augmentent de 31% par rapport au troisième trimestre 2016. La sous-branche «Incendie, Explosions et Éléments Naturels » occupe 66,7% du portefeuille de la branche « IRD » et marque une hausse de 2,6% par rapport à la même période de 2016. La sous-branche « responsabilités civiles » enregistre une évolution de 15,6% par rapport au troisième trimestre 2016, et occupe une part de 6,2% du portefeuille de la branche.La branche transport connait une baisse de 13,6%, générée principalement par les sous- branches « transport aérien » et « transport maritime » qui reculent, respectivement, 40,8% de 15,1%. Par ailleurs, la sous-branche « transport terrestre» enregistre une augmentation de 2,9%.Les sous-branches « multirisques engins et matériel agricole » et « production animale » accusent des régressions respectives de 19,3% et 41,6%. En revanche, les sous branches « production végétale » et « responsabilité civile agriculteur » « incendie & multirisques agricoles », affichent des croissances respectives de 13,1% et 12 % et 62,4%.L’assurance « crédit » marque une hausse de 65,7% par rapport à la même période de 2016, en raison des augmentations constatées au niveau de toutes les sous-banches, à savoir « insolvabilité générale » (16,3%), « crédit hypothécaire » (114%) et «crédit à l’exportation » (57,4%).

Le secteur pourrait clôturer l’année 2017 avec une croissance de 3%

Les prévisions de clôture du secteur des assurances, au 31 décembre 2017, sont évaluées à 134,5 milliards de dinars, soit une hausse de 3% par rapport aux réalisations de 2016. Les prévisions globales, sommation des estimations, à fin 2017, de chacune des sociétés du marché national situent les assurances de dommages à 122,5 milliards de DA, soit une part de marché de 91,1% et un taux de croissance de 2,8%. Cette hausse serait générée essentiellement par l’évolution de la branche «automobile » (3,3%) qui représenterait 54,9% du portefeuille des assurances de dommages, d’une part, et de l’évolution de l’assurance incendie et risques divers «IRD» avec un taux de 6,6%, d’autres part. La part de la branche « IRD » serait de 37,5% du portefeuille des assurances de dommages. L’assurance « Crédit » connaîtrait une hausse de 47%. Par ailleurs, les « risques agricoles » et la branche « transport » connaitraient des baisses respectives de l’ordre de 44,6% et 12%. Les assurances de personnes, avec un chiffre d’affaires de 11,9 milliards de DA, connaitraient une hausse de 4,5% en 2017. Cette croissance s’expliquerait principalement par l’augmentation des primes de la branche « vie-décès » avec 8,3% et qui détiendraient une part de 34,4% en 2017. L’« assistance » pourrait connaitre une baisse de 6,7% par rapport à 2016. De même pour la branche « accident » dont le chiffre d’affaires serait réduit de 3,3%. Néanmoins, les assurances « maladie » et « prévoyance collective » augmenteraient, respectivement, de432,7% et 2,2%, par rapport à l’année 2016.