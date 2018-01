Bienvenue à la nouvelle ère de la connectivité : Huawei lancera le Mate 10 Pro en février aux États-Unis ainsi que la première solution de réseau domestique intelligent hybride au monde

Huawei Consumer Business Group (CBG) a révélé lors du CES® 2018que son nouveau produit révolutionnaire HUAWEI Mate 10 Pro sera disponible aux États-Unis par l'intermédiaire de grands détaillants électroniques, dont Best Buy, Amazon, Microsoft, Newegg et B & H à partir du 18 février, avec des pré-commandes débutant le 4 février.

Huawei a également dévoilé la première solution hybride de réseau domestique intelligent au monde. La série HUAWEI WiFi Q2 est un véritable système Wi-Fi plug-and-play conçu pour toute la maison. Avec son design impeccable, ses fonctionnalités intelligentes, sa batterie longue durée et son nouveau Leica Dual Camera, le HUAWEI Mate 10 Pro sera disponible pour 799 $ en bleu nuit, gris titane et brun moka et sera présenté dans certains magasins Best Buy et BestBuy.com. Le HUAWEI Mate 10 Pro fonctionnera sur les réseaux GSM aux États-Unis, y compris AT & T, T-Mobile, Cricket, MetroPCS, Simple Mobile et Tracfone, donnant aux consommateurs la possibilité de choisir leur opérateur et leur contrat. "Nous avons connu une croissance sans précédent dans le monde entier et apportons maintenant nos produits primés aux États-Unis", a déclaré Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business Group. "Huawei est et a été aux États-Unis, et fait partie d'une communauté de visionnaires qui s'efforcent de repousser les limites et améliorer la vie quotidienne grâce à la technologie. Notre nouvelle solution grand public, le HUAWEI Mate 10 Pro, est le smartphone dont les consommateurs américains ont besoin et qu'ils méritent. " En plus du HUAWEI Mate 10 Pro, le nouveau Porsche Design HUAWEI Mate 10 sera disponible à partir de 1825 $ à partir du 18 février auprès de grands détaillants en électronique dont Best Buy, Amazon et Microsoft et à partir de fin février dans toutes les boutiques Porsche Design Stores aux États-Unis. Le Porsche Design HUAWEI Mate 10 offre le summum du design haut de gamme. Comme le plus exclusif de tous les appareils de la série Mate 10, il combine l'artisanat esthétique de Porsche Design avec l'expertise en ingénierie mobile de Huawei. Son design unique en face écran et dos du téléphone sont entièrement revêtus d'un verre élégant et robuste et sont offerts dans une luxueuse et exclusive couleur Diamond Black. «Avec Huawei, nous avons un partenaire passionné et respecté dans le monde entier qui partage nos valeurs et nos objectifs et qui a lancé les bases de la création du nouveau Porsche Design HUAWEI Mate 10. Notre langage de conception unique est évident avec cet appareil extraordinaire», a déclaré Jan Becker , CEO Porsche Design Group. "Nous sommes ravis de poursuivre le partenariat fructueux avec Huawei et d'apporter au marché des smartphones exceptionnels qui répondent aux attentes de nos clients exigeants et avertis."Huawei a également annoncé son partenariat avec Montblanc pour la sortie d'un nouveau sac en cuir créé exclusivement pour HUAWEI Mate 10 Pro. Conçu pour compléter le design élégant de l'appareil, l'étui en cuir Montblanc enveloppe le HUAWEI Mate 10 Pro dans un cuir noir doux et luxueux. L’étui Montblanc sera disponible ce mois-ci en Chine.

Les principales caractéristiques du HUAWEI Mate 10 Pro comprennent:

Une expérience mobile puissante, plus rapide et plus personnalisée, avec la possibilité d'atteindre des vitesses LTE gigabit

Nouvelle caméra double Leica avec objectifs SUMMILUX-H, avec une ouverture de f / 1,6, et photographie intelligente, y compris la reconnaissance de scène et d'objet en temps réel avec AI et l'effet Bokeh alimenté par AI

Une batterie mince et longue de 4 000 mAh avec gestion de batterie alimentée par AI pour vous aider à lire de la musique, à lire des vidéos, à naviguer et à appeler

6,0 pouces QHD + OLED HUAWEI FullView Display vous permettant de voir plus et faire plus sur un écran propre et continu

Kirin 970, architecture informatique améliorée par AI avec une unité de traitement de réseau neuronal (NPU) dédiée

Première certification de sécurité de charge rapide de bout en bout au monde par TÜV Rheinland, leader reconnu de l'industrie depuis plus de 100 ans

Tout nouvel EMUI 8.0 basé sur Android ™ 8.0

Huawei a également annoncé sa collaboration stratégique avec IMAX Corporation et Xerpi Corporation (fournissant une solution audio DTS) en mettant l'accent sur un partenariat à long terme pour développer conjointement des produits et du contenu AR / VR et pour apporter une expérience cinématographique immersive aux utilisateurs AR / VR. Pour soutenir la liste croissante de produits connectés Wi-Fi à la maison, Huawei a dévoilé HUAWEI WiFi Q2 Series, un système Wi-Fi domestique hybride. La série HUAWEI WiFi Q2 est simple à configurer et connecte automatiquement les utilisateurs au point d'accès et à la fréquence les plus rapides pour assurer un signal fort et fiable dans toute la maison.