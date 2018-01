Création d'un Conseil d’affaires Algéro-Malien : Signature à Bamako d'un protocole d’accord

L’Algérie et le Mali ont signé à Bamako (Mali) un protocole d’accord portant création d'un Conseil d’affaires Algéro-Malien, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Le document a été paraphé, dimanche, en marge de la visite de travail qu'effectue, depuis samedi, le ministre du commerce, Mohamed Benmeradi, à Bamako, à la tête d’une délégation officielle et 89 opérateurs économiques pour participer à la Foire internationale de Bamako qui se déroule du 13 au 29 du mois en cours. L’Algérie est invitée d’honneur à cette manifestation économique, inaugurée par le président de la république du Mali, Ibrahim Boubacar Keita. Au lendemain de l’inauguration officielle de la 12ème édition de cette Foire, et avant l’ouverture de la journée Algérie, M. Benmeradi, a poursuivi le programme des audiences préparées à l’occasion de cette manifestation internationale, a souligné le document. A cet effet, il a été reçu dimanche par le ministre malien des finances "qui lui a confirmé la nécessité de développer les relations économiques", a précisé le communiqué. Lors de cette rencontre, plusieurs questions ont été abordées, liées à la garantie financière des transactions et particulièrement le volet relatif à la garantie des financements des banques maliennes portant sur les investissements algériens projetés dans le domaine énergétique. L’après-midi du dimanche a été consacrée à l’ouverture de la journée Algérie en présence du ministre malien du commerce durant laquelle un forum d’hommes d’affaires associant plus de deux cent opérateurs économiques algériens et maliens. A cette occasion, les deux ministres ont prononcé des discours qui ont insisté sur la nécessité de relever le niveau actuel des échanges qui demeurent "en deçà des engagements politiques des deux Etats et des aspirations des deux peuples", a-t-on ajouté. Dans son allocution, M. Benmeradi a fait part aux opérateurs économiques, que les discussions entamées au terme de cette visite ont permis de jeter les jalons pour développer davantage la coopération dans plusieurs secteurs d'activités pour lesquels des potentialités "importantes" existent dans les deux pays. A la suite de l’intervention des deux ministres, un protocole d’accord portant création du Conseil d’affaires Algéro-Malien, a été signé entre les deux pays, suivi de l’ouverture des rencontres BtoB qui se dérouleront du 14 au 18 janvier 2018 en cours. Samedi, M. Benmeradi, accompagné par son homologue malien, a été reçu en audience par le Premier ministre malien, Soumeylou Boubeye Maiga, puis par le ministre des affaires étrangères du Mali, Tièman Hubert Coulibaly, ainsi que le Président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, où il a fait part d’un message d’amitié du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et a évoqué "l’excellence" des relations algéro-malienne, en rappelant "l’engagement de l’Algérie à renforcer cette relation".

R.N