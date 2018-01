Il vise à renforcer les relations énergétiques entre les deux pays : Un forum algéro-américain prévu fin janvier à Houston

La nouvelle édition du forum algéro-américain de l'énergie "US-Algeria Energy Forum" se tiendra le 29 janvier dans la capitale mondiale du pétrole, Houston, au Texas avec l’objectif de renforcer les relations énergétiques entre les deux pays, a-t-on appris auprès des organisateurs.

"Le forum offre l’opportunité aux deux pays de réaffirmer leur lien dans le domaine du commerce et de l'investissement et de continuer à bâtir sur l’héritage de longue date de coopération bilatérale", a indiqué Smail Chikhoune, président du Conseil d’affaires algéro-américain (USABC), un des organisateurs de la rencontre aux côtés de la Chambre de commerce américano-arabe et de l’ambassade d’Algérie à Washington. L’édition de cette année devrait enregistrer une forte participation du côté algérien. Les organisateurs annoncent la présence du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni et celle des P-dg de Sonatrach et Sonelgaz, Abdelmoumen Ould Kaddour et Mohamed Arkab, du président de l’agence Alnaft, Arezki Hocini, et de l’ambassadeur Madjid Bouguerra. Côté américain, plusieurs représentants des départements d’Etat, de l’Energie et du Commerce devraient prendre part à la rencontre en plus des compagnies pétrolières américaines, a fait savoir M. Chikhoune. L’accent sera mis cette année sur plusieurs thèmes variés en relation avec la promotion des opportunités d’investissement avec les compagnies américaines dans le domaine de l’énergie, a-t-il ajouté. Il est question d’aborder la coopération bilatérale dans les projets pétroliers, l’exploration offshore, les marchés gaziers et les perspectives de développement des exportations gazières algériennes et américaines. Le programme des énergies renouvelables et l’exploitation des ressources non conventionnelles figurent également au centre des débats prévus lors de cette rencontre. Pour rappel, la dernière édition du forum, tenue en 2016, a été l’occasion pour l’Algérie de plaider pour la relance de l’investissement énergétique américain en baisse depuis 2010. Les investissements des compagnies pétrolières américaines, dont la présence est notoire en Algérie, ont enregistré une baisse significative ces dernières années, reculant à 100 millions de dollars en 2015 après avoir atteint 600 millions de dollars en 2010, selon des chiffres déjà communiqués par le ministère de l’Energie lors de la dernière édition du forum. En parallèle, le Boom du gaz et du pétrole de schiste aux Etats Unis a lourdement pesé sur les exportations algériennes vers ce pays qui sont Aujourd’hui d’un niveau modeste, se chiffrant à deux milliards de dollars en 2015. Grand partenaire énergétique de l’Algérie, les Etats-Unis sont présents dans le pays à travers une cinquantaine de compagnies pétrolières opérant essentiellement dans l’exploration et la production de brut telles qu’Anadarko, BP-Amoco, Shclumberger, Amerada Hess et Halliburton. Actuellement Anadarko est le plus grand producteur de brut en Algérie parmi les partenaires de Sonatrach.