Casbah d'Alger: Ouverture de la Conférence internationale sur la protection de la Casbah d'Alger

Les travaux de la Conférence internationale sur la protection et la revitalisation de la Casbah d'Alger se sont ouverts, dimanche, à Alger, en présence d'experts algériens et étrangers.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, en présence du ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, de la ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, du ministre du Tourisme et de l'artisanat, Hacène Mermouri , du chef de l'unité Etats arabes de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Mme Nada Al Hassan et de membres du corps diplomatique accrédité à Alger. Organisée par le ministère de la Culture à l'hôtel " El Aurassi" en collaboration avec l'UNESCO, cette rencontre de trois jours verra l'organisation de plusieurs conférences où seront présentées les expériences de plusieurs pays en matière de préservation du patrimoine. Cette conférence qui a pour thème "préservation et revitalisation la Casbah d'Alger, un site du patrimoine mondial", permettra d'aborder les questions ayant trait à la protection, la gestion, la réhabilitation du tissu urbain de la Casbah et la revitalisation de son tissu socio-économique conformément aux recommandations de l'UNESCO en la matière. La Casbah d'Alger a été classée, en 1992, par l'UNESCO, patrimoine mondial.

APS