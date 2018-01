Habitat : Temmar: tout promoteur non inscrit au Fonds de garantie encourt l'annulation de son agrément

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, a invité les promoteurs non inscrits au Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI) à le faire au cours du premier trimestre 2018.

3508 promoteurs non inscrits au FGCMPI ont été invités à le faire au cours du premier trimestre 2018, selon le ministre qui a souligné que tout manquement à cette démarche exposera le promoteur à l'annulation de son agrément. Le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville a enregistré plus de 9400 demandes d'agrément introduites par des promoteurs immobiliers, dont 5240 affiliés au FGCMPI . S'exprimant au cours d'une cérémonie de remise d'agréments à 122 nouveaux promoteurs, le ministre a relevé que le Fonds avait enregistré 5240 promoteurs immobiliers affiliés sur les 7000 promoteurs agréés, soit un taux de 63%. Sur les 9400 demandes d'agrément introduites au niveau du ministère, plus de 8700 sont en étude (93%), 3864 ont reçu des avis favorables et 337 autres ont été rejetées. Le ministre a indiqué par ailleurs que 16.000 unités de logement accusaient un retard et nécessitaient des solutions urgentes. Le premier trimestre 2018 verra également l'élaboration de trois fichiers devant recenser les promoteurs immobiliers, les bureaux d'études et les maîtres d'oeuvre, pour connaitre les capacités et compétences de chaque promoteur. L'opération de recensement qui a atteint 90% pour le fichier des maîtres d'oeuvre et plus de 60% pour celui des bureaux d'études se poursuivra jusqu'à fin mars prochain. Plus de 3700 maîtres d'oeuvre ont été recensés contre 6227 projets de construction, apprend-t-on de même source. Pour sa part, le FGCMPI a enregistré 150.000 unités réalisées par les promoteurs qui y sont affiliés, dont 50.000 unités dans le cadre de la promotion libre. Le programme de réalisation du programme de 70.000 unités Logements promotionnels aidés nécessite selon le ministre 7000 promoteurs immobiliers qui seront sélectionnés selon leurs compétences.

