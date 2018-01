Coopération : Le ministre portugais des Affaires étrangères met en avant la qualité des relations algéro-portugaises

Le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, a mis en avant, dimanche à Alger, la qualité des relations "historiques" entre l'Algérie et le Portugal.

"Les relations entre l'Algérie et le Portugal sont excellentes et historiques", a déclaré M. Silva à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, rappelant notamment l'"appui de l'Etat algérien à l'opposition démocratique portugaise contre le régime dictatorial". Le ministre portugais a indiqué, également, que les deux pays entretiennent une "bonne coopération" au plan politique et institutionnel et partagent aussi la "même vision" sur nombre de questions, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et la stabilité dans le bassin méditerranéen. Au plan économique, M. Silva a relevé que la coopération économique algéro-portugaise est "très intéressante". Il a fait part, à cet égard, de la tenue à Alger d'une réunion préparatoire de la réunion de haut niveau prévue en mai prochain à Lisbonne. L'audience s'est déroulée en marge des travaux de la 14ème conférence des ministres des Affaires étrangères du Dialogue 5+5 en Méditerranée occidentale.