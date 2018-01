Protestations des Médecins : Les médecins résidents organisent un sit-in dans l'enceinte du CHU Mustapha Bacha

Le Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA) a organisé, mardi dans l'enceinte du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha Bacha (Alger) un sit-in en présence de dizaines de médecins résidents venus de différentes facultés de médecine au niveau national, a-t-on constaté.

Les protestataires ont hissé des banderoles exprimant leurs préoccupations, notamment le refus du service national et du service civil, rappelant leur revendication principale à savoir "un seul service" (national ou civil). Rassemblés devant l'entrée principale de l'établissement hospitalier, où un dispositif sécuritaire renforcé a été mis en place, les manifestant n'ont pas tenté de porter la protestation dans la rue. A ce propos, le coordinateur et porte-parole de ce corps de médecins, Dr. Mohamed Taileb qui a déclaré à l'APS que "les protestataires respectent les lois de la République et la marche de protestation aura lieu dans l'enceinte même de l'hôpital". La tutelle avait installé, dimanche dernier, un comité intersectoriel chargé de trouver des solutions aux revendications des médecins résidents et avait également reçu, plusieurs fois, des représentants de ce corps depuis le début de la grève, le 14 novembre dernier. Parmi les revendications exprimées par les médecins résidents, figure, entre autres, l'amélioration du service civil, en réunissant les moyens humains et matériels ainsi que le logement dans toutes les régions du pays où les médecins résidents sont affectés pour combler le déficit en médecins spécialistes. Le débrayage enclenché par les 15 000 médecins résidents de différentes spécialités, a provoqué une grande perturbation dans un nombre d'établissements hospitaliers, allant jusqu'à la paralysie dans certaines spécialités, à l'instar de la chirurgie, où des interventions chirurgicales ont été reportées, et parfois annulées.

APS