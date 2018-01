Recettes douanières du port d'Alger : Plus de 131 milliards DA en 2017

Les recettes douanières du port d'Alger ont atteint en 2017 plus de 131 milliards de dinars, avec une hausse de 5.66% par rapport à l'année précédente, a-t-on appris de la Direction régionale des Douanes d'Alger.

"Cette augmentation de 124 milliards DA en 2016 à plus de 131 milliards de DA en 2017 provient de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 17% à 19%", a indiqué à l'APS, le chargé de communication et de relations publiques à la direction régionale de douanes d'Alger, Abderezzak Boudlioua, en marge de la célébration de la journée mondiale des Douanes, le 26 janvier de chaque année. Les opérations de dédouanements, notamment de véhicules ont également contribué à cette augmentation, a ajouté M. Boudlioua aussi a fait état de plus de 11.000 opérations en 2017. Le même responsable a mis en avant en outre une "amélioration" en terme de gestion des conteneurs avec le recensement de 269.452 conteneurs en 2017 contre 285.779 en 2016, soit un recul de -16.327 (5.71%). Le nombre de conteneurs transférés du port d'Alger vers les ports secs a atteint 80.87% du total des conteneurs débarqués ou sortis, a-t-il ajouté. La valeur des marchandises confisquées représente 220% en 2017, soit 157 milliards centimes, selon la même source qui a fait état de 614 unités contrefaites d'une valeur de 94 millions DA, de 102 affaires contentieuses et plus de 500 opérations de saisie ordinaire. Les bureaux des douanes d'Alger port ont saisi 8900 unités de produits pyrotechniques destinés au marché locale, plus de 4000 comprimés psychotropes, 23 fusils de chasse, 3 pistolets antiques, un sabre, 63 caméras de surveillance, 77 véhicules utilisée dans le trafic et le camouflage des marchandises (contre 44 véhicules en 2016), près de 400 oiseaux (canaris), outre des produits alimentaires, des vêtements, téléphones mobiles et accessoires. Les recettes des douanes d'Alger port ont organisé durant l'exercice 2017, quinze (15) opérations de ventes aux enchères publiques, d'une valeur de 293 millions DA, sachant que les revenus des ventes aux enchères organisées entre 2011 et 2017 ont atteint 151 milliards centimes. Par ailleurs, la Direction régionale des Douanes Alger port a contribué avec 2804 milliards DA en faveur de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, lors de l'exercice 2015-2017 et avec 91.75% des revenus issus de droits et de taxes dans le Trésor. Lors d'une cérémonie organisée au siège de la Direction régionale des Douanes Alger port, 11 douaniers ont été promus, tous grades confondus dont contrôleur général (02), inspecteur principal (03), officier de contrôle (02), officier de brigade (02) et deux (02) caporaux. A la même occasion, un message du Secrétaire général de l'organisation mondiale des Douanes a été lu et dans lequel il a appelé à assurer "aux opérateurs économiques un climat d'affaires sécurisé".

APS