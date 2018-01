Commerce : Signature d'une convention entre le Conseil de la concurrence et l'université de Tizi-Ouzou

Le Conseil de la concurrence et l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) ont signé une convention cadre de partenariat pour le développement des échanges en matière de recherche et de formation dans le domaine du droit de la concurrence, a indiqué dimanche un communiqué de ce conseil.

Selon la même source, les axes de cette coopération bilatérale portent notamment sur l'organisation conjointe de conférences sur des thématiques intéressant les deux parties et la réalisation d'étude par l'UMMTO au profit du Conseil de la concurrence, en fonction de ses besoins. Ces axes comportent également l'association des spécialistes du Conseil de la concurrence au Jury de soutenances de travaux de recherche ayant un lien avec le droit de la concurrence, tandis que le conseil accueillera des enseignants et des étudiants de l'UMMTO, préparant des masters ou doctorats en droit de la concurrence. Il s'agira de même de la concertation pour la détermination conjointe des sujets de mémoires de fin du cursus universitaire (master et doctorat), souligne la même source. De même, poursui-t-elle, l'invitation de professeurs de cette université aux conférences, séminaires et journée d'études organisées par le conseil de la concurrence sur des thèmes relevant de ses compétences.