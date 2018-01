Elle est située dans la commune d’Hussein Dey à Alger : Djezzy ouvre sa 150e boutique

C’est dans la commune d’Hussein Dey à Alger que Djezzy vient d’inaugurer sa 150eme boutique au niveau national marquant une étape importante dans le cadre de l’extension du réseau commercial de l’entreprise.

A cette occasion, une cérémonie a été organisée au siège de Dar El Beida en présence de Diego Javier Pacheco, directeur général adjoint des ventes, de Matthieu Galvani, directeur général, de Vincenzo Nesci, président exécutif ainsi que plusieurs employés invités pour la circonstance. Prenant la parole, Diego Javier Pacheco a mis en exergue les efforts entrepris dans le cadre de l’extension du réseau commercial durant l’année 2017 qui a enregistré l’ouverture de 52 nouvelles boutiques, soit une boutique par semaine ; ce qui porte le nombre à 150 boutiques opérationnelles. Le directeur général adjoint des ventes n’a pas manqué de féliciter ses équipes ainsi que l’ensemble des départements qui ont contribué à la réalisation des objectifs tracés. De son coté, Matthieu Galvani a abordé les prochaines étapes qui doivent être réalisées en misant sur la qualité de service dans les nouvelles boutiques où les collaborateurs doivent faire preuve de plus d’innovation et de réactivité afin de proposer des choses nouvelles aux clients. Le directeur général a également insisté sur la rentabilité des boutiques en associant la performance et la qualité du management comme éléments fondamentaux. Intervenant pour sa part, Vincenzo Nesci a tenu à rappeler que l’ouverture des nouvelles boutiques s’inscrit dans le cadre de la construction du nouveau Djezzy, tout en précisant que l’aménagement des nouveaux magasins a été réalisé avec du mobilier produit localement. Djezzy est engagée dans un Programme de Transformation afin de devenir l’opérateur numérique de référence en Algérie et contribuer à l’émergence d’une économie digitale. Dans ce cadre, l’entreprise a recruté plus de 426 employés en 2017 dont 30% dans les nouveaux métiers du digital. Djezzy a déployé son réseau 4G dans 28 wilayas au 31 décembre 2017 et poursuit la modernisation de son infrastructure technologique.