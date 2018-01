Journées techniques de LafargeHolcim Algérie : Traitement et retraitement de matériaux pour infrastructures

L’objectif, c’est de construire et rénover nos routes plus vite, moins cher, en réduisant l’empreinte environnementale avec plus de durabilité.

LafargeHolcim Algérie organise deux journées techniques consacrées au traitement et retraitement des matériaux pour infrastructures, cet évènement se tiendra au Laboratoire de la Construction LafargeHolcim à Rouiba. Ces deux journées réuniront entre autres, des experts internationaux, des experts de plusieurs acteurs locaux de premier ordre « Bureaux d’études, de contrôle, Maîtres d’ouvrages, ... » et ceux de LafargeHolcim Algérie. Ces solutions éprouvées sont utilisées dans le monde entier et sont maintenant disponibles et maitrisées en Algérie. Les francs succès rencontrés par la réalisation de planches d’essais ont suscitées un véritable intérêt des différents acteurs du secteur. Pour rappel, les planches d’essais réalisées avec les solutions route Ardia 600®. Le programme prévoit à Sétif, le 16 Juillet 2017, retraitement à froid d'un tronçon dégradé de la RN 103. A Alger, le 09 Novembre 2017, retraitement en place à froid d'une route dégradée. A M’Sila, le 04 Décembre 2017, réalisation la rénovation de la route reliant la RN60 à la RN45 avec la solution BCR « Béton Compacté Roulé ». Aujourd’hui, il s’agit de maîtriser l’ensemble de la chaine de valeurs : clients, donneurs d’ordres, maîtrise d’ouvrage, bureaux d’études, contrôle technique, laboratoires et le réseau académique pour favoriser l’adoption et la mise en œuvre de ces techniques performantes. Ces deux dates visent à favoriser les échanges d’expériences entre tous les acteurs au service de la construction avec des informations techniques et permettrons notamment, à nos experts nationaux, de voir ce qui se fait dans d’autres pays pour mieux appréhender le développement de ses solutions chez nous en Algérie. Ardia 600® est une solution complète permettant de baisser drastiquement les coûts de réalisation de 10 à 50%, de réduire les délais de réalisation de 25 à 40%, d’utiliser les matériaux locaux et sur site, de limiter l’ouverture des gites d’emprunt et des zones de dépôt, de réduire les délais de réouverture à la circulation sur les chantiers d’entretien, d’augmenter significativement la durabilité par l’imperméabilisation des couches traitées et de diminuer les risques liés au transport routier de millions de m3 d’agrégats. Il est également question de réduction des émissions dues au transport des matériaux par la route. Membre du Groupe LafargeHolcim, Lafarge Algérie est présente à travers l’ensemble de la chaine de valeur des matériaux de construction « Agrégats, Ciments, Mortiers, Granulats, Bétons, Plâtres, Sacs, Logistique et Distribution ». Lafarge Algérie emploie 5500 collaborateurs et est fortement engagée dans le développement économique, social et environnemental en Algérie. Lafarge Algérie possède 2 cimenteries à M’Sila et Oggaz, et en partenariat avec le Groupe Souakri Cilas Biskra pour une capacité totale annuelle de 11.5 mT/an. Lafarge Algérie gère en partenariat la cimenterie SCMI Meftah 1.5 MT/an. L’activité Béton Prêt à l’Emploi opère 30 centres de production. Lafarge Algérie a lancé la première enseigne de supermarché des matériaux de construction BATISTORE, permettant un accès groupé des matériaux et matériel pour la construction. À propos de LafargeHolcim LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction au service des maçons, constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier. Le Groupe produit du ciment, des granulats et du béton prêt-à-l ’emploi utilisés pour des constructions aussi variées que des logements abordables, des petits projets locaux ou des projets d’infrastructures complexes d’un point de vue technique et architectural. Face aux enjeux de l’urbanisation et à son impact croissant sur la planète et ses habitants, le Groupe développe des produits et solutions de construction innovants, marqués par un fort engagement en matière de développement durable. LafargeHolcim occupe une place de leader dans toutes les régions du monde, emploie environ 90 000 collaborateurs dans plus de 80 pays et dispose d’une présence géographique équilibrée entre les marchés en développement et matures.