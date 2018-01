Travaux publics et Transports : Plus de 10.000 milliards de dinars d'investissements depuis 1999 en faveur du décollage économique

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a indiqué lundi à Alger que les investissements réalisés dans le secteur depuis 1999 avaient atteint plus de 10.000 milliards de dinars, mettant en avant l'importance de ces réalisations dans la relance du développement à tous les niveaux.

Lors d'une réunion de la commission de l'équipement et du développement local consacrée à la présentation des grands projets structurants du secteur des transports et des travaux publics, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, M. Zaalane a précisé que le secteur s'employait à réunir les conditions à même de favoriser la relance de secteur économique national à travers la réalisation de différentes infrastructures au profit des secteurs agricol, commercial et des hydrocarbures, soulignant l'importance des infrastructures de base pour le développement de l'économie nationale. Il a également mis en avant le rôle déterminant des infrastructures du secteur des Transports, notamment les aéroports, les ports, le réseau routier et le réseau ferré, qui font l'objet de modernisation. Présentant le bilan des réalisations du secteur entre 1999 et 2017, le ministre a fait savoir que, s'agissant des travaux publics, 120.000 km d'autoroutes et 24.000 km de routes avaient été réalisés, précisant que les autoroutes sont passées de 637 km à 5.700 km durant la période de référence. Il a ajouté que 73.000 km de routes avaient fait l'objet de réfection. M. Zaalane a, par ailleurs, rappelé la réalisation de 19 ports, de 4 aérodromes et de 6 extensions d'aérodromes, outre le réaménagement de 10 téléphériques à Alger, Tlemcen, Skikda et Constantine. Il a également rappelé la réalisation de 10.563 ouvrages d'art, sachant qu'ils étaient au nombre de 3.900 en 1999. Les trémies sont passées de 7 à 20 durant la période de référence, auxquels s'ajouteront 12 trémies en cours de réalisation, a-t-il précisé. Le nombre de ports est passé, quant à lui, de 28 ports en 1999 à 48 en 2017, a-t-il ajouté. Le ministre a également fait état de l'acquisition de 16 aéronefs et de la réception de 4.200 km de rail fin 2017, outre la réception de 81 gares routières sur 112 projets. M. Zaalane a affirmé que, dans le cadre du renforcement du transport maritime, le projet d'investissement prévoyait l'acquisition de 26 navires cargos. Le ministre a annoncé la réception des deux extensions du métro d'Alger (Grande Poste - Place des Martyres et Hai El Badr - Ain Naadja) dans les semaines à venir, permettant ainsi l'augmentation des usagers de ce moyen de transport de 100.000 à 200.000 voyageurs par jour. Il a fait état également état de la réception des projets du tramway à Sétif (fin mai), à Ouargla (fin mars) et à Constantine (fin de l'année en cours). Evoquant les projets de grande envergure, M. Zaalane a indiqué que 1.132 km de l'autoroute est-ouest ont été réalisés à ce jour sur un total de 1.216 km et dont le tronçon restant de 84 km en cours de réalisation sera réceptionné le premier semestre de 2019, outre la réalisation des installations de cette autoroute (48 centres de péage au niveau des échangeurs). Le ministre a ajouté que la pose des installations (réseau de canalisation, surveillance par vidéo, radio FM, panneaux diffusant différents messages aux usagers, centre de maintenance, ....) au niveau de l'autoroute est-ouest sera achevée fin 2018, le taux d'avancement des travaux ayant atteint 65 %. Concernant les routes et les pénétrantes, il a été programmé la réalisation de 24 pénétrantes dont 13 en cours de réalisation sur une longueur de 1.009 km et sont, selon le ministre, prioritaires pour les villes disposant de ports et ce afin de faciliter le transport de marchandises tout en ouvrant la voie au fret privé de marchandises . Le ministre a rappelé l'importance économique que revêt le projet du port d'El Hamdania à Cherchell (Port Centre), que le gouvernement compte relancer d'une manière effective.

220 milliards de DA pour le programme de sécurisation des frontières terrestres dans le sud

D'autre part, le ministre a fait savoir que 220 milliards de DA ont été consacrés au programme de sécurisation des frontières terrestres dans le Sud, sur une longueur de 16.500 km dont 9.500 km ont été bitumés. Le ministre a par ailleurs appelé à mettre de côté les revendications sociales des travailleurs d'Air Algérie jusqu'à ce que la situation financière de la Compagnie s'améliore, soulignant que cette dernière n'est pas en état de faillite.

T.A