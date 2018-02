Internet très haut débit: AT lance la technologie Idoom fibre

L'opérateur Algérie Télécom a procédé mardi soir au lancement officiel de la nouvelle technologie "Idoom fibre" destinée aux clients résidentiels permettant d'améliorer sensiblement le service internet en atteignant des performances pouvant aller jusqu'à 100 Mb/s.

La cérémonie de lancement de cette technologie, utilisant la fibre optique, s’est déroulée en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoune, du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, et du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane. L'offre "Idoom fibre" est composée d'un accès internet très haut débit allant de 2 Mb/s à 100 Mb/s et d'une ligne fixe avec forfait d’appels illimités. Cette nouvelle technologie offre une grande aisance dans l'usage d'Internet en termes de navigation et de téléchargement, a-t-on expliqué auprès de l'opérateur, qui ajoute qu'Idoom fibre offre également un meilleur temps de latence qui permet aux clients de visualiser des vidéos en streaming, de regarder la télévision en haute définition (HD) et de passer des appels téléphoniques via internet avec tout le confort et la qualité de service garantis par cette technologie.

Un investissement de 38 milliards de dinars

Le directeur général d'Algérie Télécom, Adel Khemane, a indiqué que cette nouvelle technologie entre dans le cadre du projet du FTTx (Internet en fibre optique), un projet dont la première phase, que nous célébrons aujourd'hui, représente un investissement de 38 milliards de dinars. Depuis le lancement de ce projet, Algérie Télécom a construit un partenariat durable avec de jeunes entrepreneurs, qu'elle encadrés et formés sur l'ingénierie de déploiement standardisée des réseaux de fibre optique à très haut débit, avec la maitrise de la technologie de pointe, a-t-il ajouté. Il a affirmé qu'Algérie Télécom oriente sa stratégie vers un déploiement progressif, mais complet et cohérent, d'un réseau de fibre optique à très haut débit qui peut délivrer des capacités de 100 Mb/s pour les clients résidentiels. Le DG d'Algérie Télécom a indiqué que les nouvelles cités seront toutes dotées de la technologie FTTx, alors que celles existantes verront leurs réseaux de distribution modernisés, ajoutant que 725 communes, réparties sur 48 wilayas regroupant plus de 1,5 million de nouveau logements seront touchés par cette technologie dans un premier temps. Le projet FTTx d’Algérie Télécom vise à garantir la modernisation de la desserte télécom jusqu'aux clients finaux, aujourd'hui assurée par une simple paire de cuivre et dans une moindre mesure par les réseaux câblés.

S.A