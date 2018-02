Barrages hydriques : La capacité de stockage doit atteindre 8,6 milliards m3

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a indiqué, hier à Laghouat, que la capacité de stockage des barrages à travers le pays devra passer prochainement à 8,6 milliards m3.

"Il est attendu l’entrée en service prochaine du barrage de Béni-Slimane (Médéa) qui portera à 80 le nombre de barrages à travers le pays et permettra d’atteindre cette capacité de stockage", a affirmé le ministre à la presse, à l’issue de sa visite de travail dans la wilaya. Pour permettre l’entretien de ces ouvrages hydriques, a été arrêtée une stratégie basée sur la prévention à travers l’intensification des actions de boisement et le désenvasement, sachant que trois dragues de fabrication algérienne seront mises en exploitation à cet effet avant la fin du premier semestre en cours, a souligné M. Necib. Dix barrages devront bénéficier d’une opération de désenvasement, a-t-il déclaré. S’agissant des cas de perturbation dans la distribution de l’eau potable enregistrée l’été dernier, le ministère de tutelle a mis en place une commission nationale et des commissions de wilaya, dans le but de faire face au problème, parallèlement à l’existence de projets structurants devant être livrés prochainement et à même de permettre une large amélioration de la situation, a encore fait savoir le ministre. Le taux d’approvisionnement en eau potable avoisine les 73% à travers le pays, dont 38% desservis en H24, a signalé M. Necib en faisant état aussi de la programmation de projets en faveur des zones ou est relevé un déficit en la matière. Le ministre des Ressources en eau a aussi annoncé le parachèvement, à la fin de 2019, de l’opération de rattachement de la gestion des eaux aux entreprises publiques du secteur à travers les 574 communes qui en sont dépourvues, une procédure actuellement en préparation en coordination avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Pour ce qui concerne les branchements illicites, actuellement au nombre de plus de 9.000 cas, dont près de 3.000 transmis à la justice, M.Necib a fait part du lancement prochain d’une opération de généralisation graduelle des techniques modernes, actuellement adoptées à Alger, pour la lutte contre ce phénomène. Auparavant, le ministre a inspecté, au niveau de la zone d’El-Merdja, dans la commune de Laghouat, une station de pompage de l’eau potable d’une capacité de 4.500 m3/ seconde, qui a bénéficié d’une opération de réaménagement pour un cout de 290 millions DA. Il a visité, en outre, un projet de réalisation de 2.500 mètres linéaires de digue de protection des inondations d’Oued-Mzi (commune de Laghouat), dont une tranche de 200 mètres a été finalisée, 500 autres sont en cours et le reste à lancer prochainement. Le ministre des Ressources en eau s’est enquis, au terme de sa visite de travail de deux jours dans la wilaya, de l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées de Bordj-Senoussi, d’une capacité de traitement de près de 27.000 m3/jour, extensible à 50.000 m3 à l’horizon 2033, selon les explications fournies à la délégation ministérielle