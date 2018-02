"Maghreb Mobile Expo" du 21 au 23 février : 1er salon du mobile à Alger

La première édition du salon "Maghreb Mobile Expo" dédié aux technologies mobiles se tiendra du 21 au 23 février prochain au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger avec la participation d'une dizaine de pays et une cinquantaine d’exposants, a-t-on appris hier auprès des organisateurs du salon.

Placé sous le slogan "Tous connectés pour innover", le salon ambitionne d'être "le carrefour incontournable pour créer une dynamique entre les différents acteurs du secteur et rapprocher tous les intervenants autour d'un espace B to B pour développer des partenariats", a indiqué à l'APS Said Benmesbah, directeur du salon auprès de Be Smart Services, organisateur de l'événement. Organisé en coordination avec le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique et en partenariat avec l'Agence nationale de promotion et développement des parcs technologique (ANPT), ce salon verra la participation d'une dizaine de pays, dont la Tunisie, le Maroc, l'Espagne, la France, le Danemark, la Roumanie et la Chine. Une cinquantaine d'exposants algériens et internationaux spécialisés dans les technologies mobiles, dont des opérateurs téléphoniques, fabricants de smartphones et tablettes, entreprises dédiées à l'Internet des objets et accessoires, Start up et développeurs, prendront également part à ce salon, de même que des banques et assurances, fonds d'investissements, incubateurs, clubs scientifiques et les associations estudiantines.

En marge du salon, des conférences et ateliers axés sur les technologies

mobiles, animés par des experts, modérateurs et chefs d'entreprises, seront organisés autour des thèmes du m-finance, m-marketing, m-Learning, m-cloud, m-collaboration, m-security, la transformation numérique et l'internet des objets. Des solutions d'entreprises, des nouveautés et des démonstrations de produits et services dans le domaine des technologies mobiles seront également présentés lors de ce salon qui sera ouvert le matin aux professionnels et l'après-midi au public. Un concours à l'adresse des entreprises, startup, clubs scientifiques et développeurs récompensant les meilleures innovations en matière des technologies mobiles, figure au programme de cet événement, qui prévoit aussi un concours du meilleur selfie, de même qu'un espace réservé exclusivement aux adeptes et fans de jeux vidéo

A.M.