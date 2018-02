L’Association IQRAA et Ooredoo inaugurent le 5ème Centre d’Alphabétisation, de Formation et d’Insertion des Femmes à Aïn Bessam dans la wilaya de Bouira

Dans le cadre de la mise en œuvre de leur partenariat stratégique, Ooredoo et l’Association Algérienne d’Alphabétisation IQRAA, ont inauguré le lundi 05 février 2018, le nouveau Centre d’Alphabétisation, de Formation et d’Insertion des Femmes (AFIF), situé dans la commune de Aïn Bessam (Wilaya de Bouira).

La cérémonie d’inauguration officielle de ce centre AFIF a vu la présence de représentants des autorités locales, de la Présidente de l’association IQRAA, Mme Aïcha Barki, de l’Ambassadeur de la marque Ooredoo M. Rabah Madjer, et du Directeur Opérationnel Chargé des Relations Publiques et Médias de Ooredoo, M. Ramdane Djezairi,. Doté des équipements pédagogiques et d’apprentissage nécessaires, le centre AFIF de Aïn Bessam vise à offrir la maitrise et les connaissances aux jeunes femmes et mères de famille de la région afin de leur garantir une participation active et efficace dans la société et contribuer ainsi aux efforts de développement socio- économique au niveau local. Le nouveau centre AFIF de Aïn Bessam, est le cinquième du genre et s’ajoute à ceux d’El Khroub (Constantine), de Temacine (Ouargla) de Ouled Yahia Khadrouche (Jijel), et celui de Tizi Ouzou ouverts précédemment au profit des femmes et des apprenantes. A cette occasion, la Présidente de l’association IQRAA, Mme Aïcha Barki a déclaré : « Nous sommes très heureux et fiers de voir notre réseau de centres AFIF s’élargir par l’ouverture de celui de Aïn Bessam. A travers cette nouvelle infrastructure nous œuvrons à apporter le support et le soutien nécessaires aux femmes en matière de connaissance et de savoir, et leur assurer une insertion sociale et professionnelle efficace grâce aux programmes d’alphabétisation et d’apprentissage qui y seront dispensés. Je tiens à remercier les autorités de la willaya de Bouira pour leur soutien indéfectible particulièrement monsieur le Wali, ainsi que notre fidèle partenaire Ooredoo pour avoir honoré ses engagements par son soutien inconditionnel et sa précieuse contribution dans la concrétisation du 5ème projet AFIF.» Par son soutien aux projets de l’association IQRAA depuis 2006, Ooredoo honore sa dimension citoyenne envers son partenaire dont le travail et les efforts de lutte contre le fléau de l’analphabétisme dans différentes régions d'Algérie forcent le respect. C’est dans un état d’esprit positif et ouvert vers le futur que Ooredoo poursuit son soutien à l’association IQRAA dans ses nobles missions. A noter que l’inauguration du Centre d’Alphabétisation, de Formation et d’Insertion des Femmes «AFIF » de Aïn Bessam, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat signée entre Ooredoo et l’association IQRAA en février 2013, qui prévoit notamment l’aménagement et l’équipement des Centres d’alphabétisation et l’accompagnement de IQRAA dans ses projets de lutte contre l’analphabétisme. Il y a lieu de rappeler que dans le sillage de ce même partenariat, Ooredoo et l’association IQRAA ont institué le « Prix Ooredoo d’alphabétisation » dont l’appel à candidature pour l’édition 2018 sera lancé très prochainement à travers les médias. Ce prix vise à récompenser chaque année une personnalité, organisme, institution, association, qui s’est distingué dans le domaine de la lutte contre l’analphabétisme en Algérie.