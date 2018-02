Afin de promouvoir l'exportation dans ces filières : La Banque mondiale mène une étude sur les filières économiques à valeur ajoutée en Algérie

La Banque mondiale (BM) mène une étude visant à définir les filières économiques dont l'Algérie possède des avantages comparatifs, afin de promouvoir l'exportation dans ces filières, a indiqué mardi à Alger la directrice du département Maghreb et Malte, Moyen-Orient et Afrique du Nord de la Banque mondiale, Marie Françoise Marie-Nelly.

"Le groupe de la BM travaille actuellement avec le gouvernement algérien sur l'examen de quelques filières où le pays à un avantages comme l'huile d'olive, le liège, le cuir. L'objectif est améliorer la valeur ajoutée de ces produits et de les positionner sur le marché domestique et international ", a déclaré Mme. Marie-Nelly à l'issue d'une rencontre avec le président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad. Des analyses sur l'industrie de transformation sont également en cours d'élaboration par la BM afin d'accompagner son développement avec des "interventions beaucoup plus précises", a-t-elle ajouté. Mme. Marie-Nelly a annoncé par ailleurs le tenue d'une conférence régionale qui sera organisée à Alger au mois de mars avec l'appui de la BM sur la nouvelle économie pour les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord avec la participation des jeunes entrepreneurs et des experts internationaux. Cette conférence sera consacrée notamment à l'innovation et au développement des startups, a-t-elle précisé. La responsable a souligné par ailleurs le rôle du secteur privé algérien dans la diversification des sources de création d'emploi et de richesse, en mettant en exergue l'importance d'un partenariat entre les deux secteurs privé et public. "Ce sont les opérateurs privés qui connaissent mieux les contraintes de l'entreprise et qui peuvent donc aider l'administration à prendre des mesures qui vont fluidifier les circuits administratives et les accès aux financements", a noté Mme. Marie-Nelly. A ce titre, elle s'est félicité du partenariat lancé entre la BM et le FCE visant à accompagner cette organisation patronale dans le processus du développement des entreprises algériennes, de la promotion de l'exportation et de l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Dans le cadre de sa visite de travail en Algérie, Mme. Marie-Nelly avait été reçue lundi par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Elle a été également reçu mardi par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, avec qui elle a abordé les perspectives de coopération avec les deux institutions BIRD et SFI, filiales de la BM, dont les actions à mener doivent s’inscrire dans le cadre des évolutions économiques récentes du pays. Lors de cette rencontre, les représentants la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et la Société financière internationale (SFI(, ont réaffirmé la disponibilité de leur institution respective à continuer d’accompagner l’Algérie dans son programme de développement. Elle s'est entretenue également avec le ministre de l'Industrie et des Mines, M.Youcef Yousfi de la coopération bilatérale notamment dans le secteur industriel, avec la disponibilité de la renforcer davantage à l’avenir.

A.A