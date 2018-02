Industrie à Ouargla : 25 projets d’investissement entrés en exploitation en 2017

Vingt-cinq projets d'investissement sont entrés en exploitation durant l'année 2017 dans la wilaya d'Ouargla, a-t-on appris hier du directeur de l'Industrie et des Mines (DIM).

Implantés dans différentes zones d'activités de la wilaya, ces projets ont généré plus de 2.000 emplois, a affirmé Abdelaziz Harrouz, à l'issue d'une rencontre avec des investisseurs locaux et des membres du Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI), consacrée à l'exploration d'opportunités d'investissement dans la wilaya. Ils concernent divers segments industriel, agro-industriel et de services, dont la réalisation de pylônes électriques, la laiterie, la fabrication de chlore, la transformation de plastique et de papier, des installations touristiques, des stations services et autres, a-t-il indiqué. En parallèle, 134 projets ont été lancés en réalisation dans diverses branches d'activités, telles que l'agro-industrie et le bâtiment et travaux publics, et sont appelés à générer de nombreux emplois, a ajouté M. Harrouz en annonçant l'entrée en exploitation cette année de 18 projets prévoyant quelques 3.000 emplois. La wilaya d'Ouargla a mis à la disposition des investisseurs une assiette foncière totalisant 1.311 hectares répartis sur 12 zones d'activités pour la localisation des projets d'investissement, qu'ils soient industriels ou de services, a rappelé le DIM d'Ouargla, estimant que le futur parc industriel de Hassi-Benabdallah (500 ha extensibles), appelé à être aménagé prochainement, devra donner une "bonne impulsion'' à la dynamique de développement dans la région. Ce projet implanté en proximité de la RN-53, pour lequel est consacré un investissement de près de 12 milliards DA dans la cadre d'un programme national d'une cinquantaine de parcs industriels à travers le pays, sera réalisé selon les standards internationaux en la matière et offrira aux investisseurs un cadre approprié pour leurs projets économiques, a-t-il poursuivi. Une vingtaine de projets d'investissement a été jusque-là localisée au niveau de ce parc et concernent des activités en rapport avec les hydrocarbures, l'agriculture, la transformation, le recyclage de déchets et autres.

Lancement prochain de l'investissement dans la nouvelle Hassi-Messaoud

Le directeur de l'Industrie et des Mines d'Ouargla a fait état du lancement prochain de l'investissement au niveau de la ville nouvelle de Hassi-Messaoud, à la faveur de la mise en place de son plan d'aménagement comprenant une zone d'activités et de logistique -ZAL- (965 ha) appelée à accueillir de nombreux projets. Un autre pôle industriel existe dans la wilaya déléguée de Touggourt (160 km Nord d'Ouargla) et concentre plusieurs projets couvrant les besoins du marché local, en plus d'une zone d'activités dans la commune de Nezla (300 ha) qui devra être aménagée prochainement, selon le DIM. De son côté, le wali d'Ouargla, Abdelkader Djellaoui, a mis en exergue, lors de cette rencontre, les mesures incitatives et les facilitations préconisées pour encourager l'investissement dans la wilaya, évoquant, dans ce cadre, des exemples d'activités réussies dans divers domaines, tels l'agriculture, le tourisme et l'aquaculture. Il a, en outre, appelé les investisseurs à s'orienter vers la ville nouvelle de Hassi-Messaoud qui offre une importante ZAL pour la concrétisation de leurs projets dans divers segments, à l'instar de l'hôtellerie, la promotion immobilière, le transport et les services. Cette rencontre entre dans le cadre des activités initiées par le CEIMI dans différentes wilayas du pays afin de s'enquérir des opportunités d'investissement offertes et explorer des pistes de partenariat et de coopération avec des investisseurs locaux, a souligné le président du club, Djamel Moula.