Algérie-Etats-Unis: La cinquième session du Dialogue stratégique sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme en juin à Alger

La cinquième session du Dialogue stratégique entre l'Algérie et les Etats-Unis sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme se tiendra au mois de juin prochain à Alger, a indiqué dimanche à Alger le ministère des Affaires étrangères (MAE) dans un communiqué.

Cette décision a été prise à l'occasion des entretiens qui ont eu lieu au siège du MAE entre le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et le Coordonnateur-adjoint de la lutte contre le terrorisme au Département d’Etat américain, Mme Alina Romanowski, qui effectue une visite de travail en Algérie, précise la même source. Les entretiens entre les deux responsable ont également permis "un large échange de vues sur l’état de la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme ainsi que sur la situation sécuritaire dans la région, notamment la question du retour des combattants terroristes étrangers et les menaces qu’ils font peser sur la sécurité régionale et internationale", précise le communiqué. Mme Romanowski a marqué l’"intérêt" de son pays à "développer davantage l’échange d’expériences et le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment en matière de dé-radicalisation et de renforcement des actions visant à tarir les nombreuses sources de financement du terrorisme". Pour sa part, M. Messahel a mis en exergue, à cette occasion, "les efforts que consent l’Algérie en sa qualité de Coordonnateur de l’Afrique pour la prévention de la radicalisation et de la lutte contre le terrorisme sur le continent", faisant part de la tenue à Alger, au mois d’avril prochain, d’une conférence internationale dédiée au renforcement de la lutte internationale contre le financement du terrorisme. Cette conférence sera organisée dans le cadre du Forum Global de lutte contre le terrorisme en collaboration avec l’Union Africaine, a souligné le chef de la diplomatie algérienne.

S.A