Technologies : Mme Feraoun appelle à accélérer le déploiement des TIC pour réaliser les OMD

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane-Houda Feraoun, a souligné, lundi à Alger, lors du forum régional de développement pour les Etats arabes, la nécessité d’accélérer davantage le déploiement et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication afin de réduire la fracture numérique et réaliser les Objectifs du développement durable (OMD).

La réponse aux aspirations des peuples de la région dans l’utilisation des outils offerts par les technologies de l’information et de la communication constituent des défis qu’il y a lieu d’inscrire dans les stratégies des pays de la région pour la réalisation des OMD, a indiqué Mme Feraoun dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Fouad Belkacem. Elle a souligné, dans ce sens, l’impératif d’adopter une "vision stratégique commune" en matière des nouvelles technologies qui connaissent un développement rapide, à l’instar de l’internet très haut débit fixe et de l’internet mobile de 5ème génération. "Nous sommes appelés à concrétiser les engagements adoptés en vertu de la déclaration de Buenos Aires, notamment sur les points relatifs à l’encouragement de l’innovation en matière de communication dans les zones reculées, l’échange d’expériences et de coopération internationale dans le but d’améliorer la communication au profit des pays les moins développées et la protection des données personnelles, la garantie de la fiabilité et de la sécurité des réseaux et des services dans le domaine des TIC", a-t-elle rappelé. Dans ce cadre, Mme Feraoun a indiqué que les perspectives auxquelles aspire l’Algérie dans le cadre de du programme du président de la République en matière de déploiement des TIC à travers le territoire national, accordent une importance particulière à la ressource humaine, assurant que l’Algérie a inscrit, dans sa stratégie nationale, le développement des technologies de l’information et de la communication comme "un axe prioritaire basé sur la mise en place d’infrastructures de télécommunications au service du citoyen". Elle a cité, dans ce cadre, les projets de réalisation de deux câbles en fibre optique maritimes qui permettront de sécuriser et garantir un haut débit d’internet à l’ensemble du territoire national, le projet transsaharien en fibre optique et les lancements de satellites renforcées récemment par celui de télécommunications Alcomsat-1, ce qui contribuera certainement à promouvoir le développement économique et l’amélioration du niveau de vie de la population dans les zones reculées notamment dans les pays voisins. Les travaux du forum régional de développement pour les Etats Arabes sur le thème "Les TIC au service des objectifs de développement durable", organisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT), a pour principal objectif l’évaluation des orientations stratégiques pour le programme opérationnel régional pour la période 2018-2021. Ces cinq initiatives sont l'environnement, changements climatiques et télécommunications d’urgence, l'instauration de la confiance et de la sécurité dans l’utilisation des télécommunications et des TIC, l'inclusion financière numérique, internet des objets, villes intelligentes (Smart-Cities) et méga données (Big Data), innovation et entrepreneuriat.

S.A