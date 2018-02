Selon Nouredine Bedoui : Les portes du dialogue resteront ouvertes pour trouver des solutions aux revendications sociales

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, a affirmé mardi à Alger, que les "portes du dialogue resteront ouvertes" en vue de trouver des solutions aux revendications sociales.

Lors d'une conférence de presse au terme de sa visite au salon de la sécurité routière, le ministre a précisé concernant les contestations dans certains secteurs à l'instar de la santé, que le dialogue reste un principe fondamental que "nous adoptons étant préconisé par le président de la République, pour parvenir à des solutions". M. Bedoui a rappelé qu'il y a des commissions qui oeuvrent au niveau des différents secteurs à "la concrétisation progressive des aspirations de ces catégories sociales". Il a mis l'accent, à ce propos, sur "la nécessité d'opter pour le dialogue, d'autant que les pouvoirs publics sont ouverts à toutes les propositions". Il a souligné que certaines parties veulent déstabiliser le pays, ajoutant concernant les rassemblements organisés lundi par les médecins résidents, en dépit de l'interdiction des marches à Alger, que "par respect pour nos enfants scolarisés, étudiants et médecins, nous avons éviter ce à quoi certains tentent de parvenir ". "Mais en revanche, a-t-il soutenu le ministre, toutes les catégories de la société doivent respecter les lois de la République et les appliquer", ajoutant que "la priorité des pouvoirs publics est la sauvegarde de la sécurité de l'Algérie". Il a ajouté dans ce cadre que "nous oeuvrerons par la force de nos institutions et de notre constitution afin de ne pas revivre les situations que nous avons vécues par le passé". Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé que l'Etat Algérien malgré la conjoncture économique difficile qu'il traverse ne renoncera jamais à son caractère social et poursuivra la réalisation des projets économiques au service du citoyen.

T.A