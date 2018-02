Partenaire de la Fédération Algérienne d’Escrime : Ooredoo accompagne l’équipe nationale dans la Coupe du Monde de Sabre Féminin-Junior

Sponsor Officiel de la Fédération Algérienne d’Escrime (FAE) et de l’Equipe Nationale, Ooredoo a accompagné la sélection algérienne féminine, lors de la Coupe du Monde de Sabre Féminin –Junior-Etape d’Alger-, organisée récemment à Alger.

Cette compétition a vu la participation de neuf nations, dont l’Algérie qui y apprit part avec 06 sabreuses de la sélection nationale féminine junior. Durant cette Coupe du monde de Sabre, Ooredoo a apporté son soutien et ses encouragements aux sabreuses algériennes. A travers cette action, Ooredoo réitère sa volonté de promouvoir cette discipline sportive en Algérie et d’accompagner les athlètes algériens dans les manifestations sportives nationales et internationales.