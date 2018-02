AADL2 : Signature d'une convention permettant aux souscripteurs le paiement à distance

Une convention a été signée à Alger entre l'Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), le Crédit populaire algérien (CPA) et la Caisse nationale du Logement (CNL) permettant aux souscripteurs au programme AADL2 de procéder au retrait des ordres de versement et au paiement à distance grâce à la carte interbancaire de paiement électronique (CIB).

Cette convention a été paraphée par le directeur général de l'AADL, Said Rouba, le directeur général de la CNL, Ahmed Belayat et le directeur général du CPA, Omar Boudieb, en présence du ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar. Cette convention mettra à la disposition des souscripteurs une plateforme électronique leur permettant d'utiliser le numéro d'inscription et le code pour obtenir l'ordre de versement, a indiqué le ministre précisant que l'ordre de versement comprend numéro crypté et la date du retrait pour être imprimé ensuite par le souscripteur qui doit régler sa tranche en se présentant à une agence du CPA ou en utilisant une CIB pour le paiement en ligne.

Cette convention épargnera aux souscripteurs le déplacement aux annexes de l'AADL au niveau de la Direction générale (Said Hamdine), au Complexe du 5 juillet ou autres centres à travers le territoire national, a ajouté M. Temmar. "L'opération s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika visant à faciliter au citoyen les procédures administratives et à moderniser les transactions administratives à travers l'introduction et la généralisation du numérique", a souligné M.

Temmar. Par ailleurs, le nouveau document permettra au CPA en tant que représentant des autres banques publiques, d'obtenir une autorisation de l'AADL pour pouvoir ouvrir une plateforme électronique au profit des souscripteurs pour qu'ils puissent, dans un premier temps, payer leurs tranches via internet (à distance) en utilisant une carte de paiement électronique, selon les précisions de M. Boudieb. Interrogé par l'APS sur la possibilité de permettre aux clients des autres banques que le CPA de bénéficier de ce service, le même responsable a révélé que les détenteurs d'une CIB pourront, dans un deuxième temps, régler à distance leurs tranches à partir de la fin d'avril 2018. Cette opération, a-t-il poursuivi, se fera dans le cadre des transactions interbancaires et des conventions signées entre les banques. Les souscripteurs pourront, dans une troisième étape, payer les loyers mensuels des logements AADL via une carte de paiement électronique ou à travers l'obtention d'une autorisation de la part de l'AADL permettant au CPA de procéder mensuellement à un prélèvement automatique sur leurs comptes à partir de juin 2018. Des équipes techniques relevant de l'AADL et du CPA s'attèlent actuellement à la finalisation des procédures techniques nécessaires pour la concrétisation de la deuxième et troisième étape. Une opération expérimentale de retrait d'ordres de versement a été effectuée lors de cette cérémonie au niveau du siège de l'AADL en présence de M. Temmar, des directeurs généraux de l'AADL, de la CNL et du CPA et des différents médias. (

APS