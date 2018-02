Environnement et énergies renouvelables : La coopération bilatérale entre Mme Zerouati et l'ambassadeur du Canada à Alger

La ministre de l'Environnement et des Energies Renouvelables, Fatima Zohra Zerouati a reçu à Alger, L'ambassadeur de la République du Canada, Patricia Mc Cullagh, avec laquelle elle a évoqué les voies et moyens du développement du partenariat et d'échange d'expériences entre les deux pays dans les domaines de l'environnement et des énergies renouvelables, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de cet entretien, M. Zerouati a affirmé que l'Algérie était disposée à tirer profit des autres expériences notamment dans le secteur de l'environnement et des énergies renouvelables, d'autant que les visions de l'Algérie et du Canada sont convergentes dans ce domaine. L'audience qui s'est déroulée en présence de nombre d'hommes d'affaires canadiens et algériens spécialisés dans le domaine de l'environnement et des énergies renouvelables, a porté essentiellement sur "la relance des projets de développement, la gestion optimale des déchets ainsi que l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables", ajoute le communiqué. M. Zerouati a indiqué que la rencontre était propice à l'échange de vues, à la lumière d'une feuille de route favorisant la mise à niveau des capacités actuelles et la formation, surtout que le secteur s'apprête à participer à des rendez-vous importants dont la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Les efforts du secteur s'inscrivent "dans le cadre du programme et de la stratégie tracés par le ministère de tutelle afin d'atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030", a-t-elle dit. L'ambassadeur du Canada a exprimé, pour sa part, la disposition de son pays à coopérer avec l'Algérie dans le cadre de projets communs, d'autant que les deux parties ont défini des priorités similaires en ce qui concerne les questions de l'environnement et du développement des énergies renouvelables. Mme Mc Cullagh a estimé que la coopération bilatérale dans ces domaines permettrait aux sociétés canadiennes et algériennes d'oeuvrer ensemble à la recherche de nouvelles solutions profitables au secteur.

APS