4ème session de la ICLM: Zemali présentera à Djeddah l'expérience algérienne en matière d'emploi

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali prendra, part à partir de mercredi, aux travaux de la 4ème Conférence islamique des ministres du Travail (ICLM) qui se tiendra à Djeddah (Arabie saoudite), où il présentera l'expérience algérienne en matière d'emploi des jeunes, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Les ministres du travail des pays membres examineront au cours de cette

Conférence de deux jours, organisée sous le thème "Etablir une stratégie commune pour le développement de la main-d’oeuvre", le projet de mise au point de la stratégie du marché du travail devant "définir les politiques visant a encourager la participation de la femme dans le marché du travail, renforcer le principe d'égalité entre les deux sexes dans les opportunités de travail et l'amélioration de l'employabilité à travers une adéquation des politiques de formation aux besoins du marché du travail", a ajouté la même source. Cette stratégie vise également, précise le communiqué, a "réaliser l'égalité dans les conditions de travail pour les recrues en matière de salaires et de couverture sociale, la mise en place d'une base de donnée pour l'organisation du marché du travail dans les pays islamiques et la diffusion des statistiques relatives à cet effet". En marge des travaux de cette conférence, M. Zemali s'entretiendra avec plusieurs de ses homologues au sein de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), sur les différentes questions relatives au monde du travail, les domaines de coopération bilatérale, outre l'examen du projet d'accord portant sur la reconnaissance mutuelle de la main-d'oeuvre qualifiée visant à "faciliter l'échange de main-d'oeuvre et améliorer son accès au marché du travail au sein de l'Organisation", ainsi que le projet proposé par l'OCI portant sur un accord bilatéral sur l'échange de main-d'oeuvre. La Conférence verra également la signature des Statuts du Centre de travail de l'OCI qui sera soumis aux orientations du sommet de la Conférence islamique, du Conseil des ministres des Affaires étrangères et de la Conférence islamique des ministres du travail. Le Centre de travail de l'OCI a pour objectif de "renforcer la coopération pour la réalisation du développement durable et l'essor économique au sein des Etats membres, relever les grands défis liés à l'emploi et à la sécurité sociale et réduire le taux de pauvreté dans la limite des moyens disponibles", conclut le communiqué.

S.A