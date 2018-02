Dans le cadre de son partenariat avec la Protection Civile : Ooredoo accompagne la compétition « Challenge national des sapeurs-pompiers de la région Est »

Ooredoo, Partenaire officiel de la Protection Civile, accompagne pour la sixième année consécutive, le « Challenge national des sports adaptés au métier de l’agent de la Protection Civile » - Epreuve qualificative de la région Est- organisé du 18 au 19 février 2018, à Guelma.

Le coup d’envoi de cette septième édition du challenge a vu la présence des autorités locales de la willaya, à leur tête la Wali de Guelma Mme Rais, des responsables centraux et locaux de la Protection Civile de la région Est, ainsi que des cadres de Ooredoo. Cette compétition a réuni plus de 800 agents pompiers issus des sélections inter-unités de l’Est du pays. Lors de cette compétition les sapeurs-pompiers se sont confrontés dans des épreuves sportives et athlétiques liées aux activités opérationnelles des agents de la Protection Civile : Parcours sportif de l’agent de la Protection Civile, Course avec sac à dos, Course avec brancard, Concours de la meilleure équipe de secouristes ambulanciers, sauvetage en mer, conduite en tout terrain, lourd et léger, etc. Il y a lieu de rappeler que cette édition du Challenge national des sapeurs-pompiers de la région Est, sera suivie par deux autres éditions régionales, à l’Ouest et au Centre et qui donneront lieu à la grande finale. Les Challenges de la Protection Civile ont pour principal objectif d’encourager les sapeurs-pompiers algériens à améliorer leur maîtrise, leurs compétences et leur expérience dans le sauvetage et le secourisme. Les agents de la protection civile algériens ont reçu, en plusieurs occasions, la reconnaissance de leurs pairs à l’échelle mondiale. A travers cette opération, Ooredoo réaffirme sa dimension citoyenne et son attachement indéfectible aux actions d’intérêt général au sein de la société algérienne.