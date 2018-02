2e phase de la 23ème opération de relogement à Alger : 10 circonscriptions administratives concernées mercredi /wilaya d'Alger

La deuxième phase de la 23ème opération de relogement à Alger concernera dix (10) circonscriptions administratives dont 2000 familles habitant dans des bidonvilles et des caves bénéficieront de logements sociaux au niveau des nouvelles cités sises dans la commune de Douera, a indiqué mardi la wilaya d'Alger dans un communiqué.

Il s'agit des circonscriptions d'"Hussein Dey, El-Harrach, Dar El Beida, Baraki, Bir Mourad Rais, Draria, Bouzareah, Birtouta, Chéraga et Sidi M'hamed, précise la même source. Les familles de la circonscription d'Hussein Dey qui habitaient au lieu dit "les abattoirs" seront relogées dans la nouvelle cité des 1400/3500 logements Abziou 1, dans la commune de Douera. Les familles de la circonscription d'El Harrach résidant dans le bidonville, dit "Forêt des Palmiers" (Bachdjarrah) seront relogées dans la même cité et dans les cités 216/2100 logements Abziou 2 et 240/1000 logements. Dans la même circonscription (El Harrach), les familles du bidonville, dit "Dessolier", commune de Bourouba, seront également relogées dans les deux nouvelles cités 1400/3500 logements Abziou 01 et 240/1000 logements. S'agissant de la circonscription administrative de Dar El Beida, les familles habitant dans les bidonvilles de Bouchoucha , El Alia 1, El Alia 2 (commune de Bab Ezzouar) et du bidonville Dermouche (commune de Bordj El Bahri) seront relogées dans la nouvelle cité 1400/3500 logements Abziou 01. Au niveau de la circonscription administrative de Barraki, les familles des bidonvilles dits Bika, Belkouider et Bouchakour seront relogées dans les deux nouvelles cités 1400/3500 logements Abziou 01 et 240/1000 logements. La circonscription administrative de Bir Mourad Rais verra à son tour le relogement des familles des bidonvilles dits de la Route de Saoula (commune de Birkhadem) et de la Ferme Younes (commune de Bir Mourad Rais) vers les deux nouvelles cités 1400/3500 logements Abziou 01 et 416/2100 logements Abziou 2 au niveau de la commune de Douéra. Les bidonvilles concernés par cette opération de relogement au niveau de la circonscription administrative de Draria sont notamment Oued Tarfa (commune d'El Achour) et 5 juillet (commune de Baba Hassen). Les familles concernées seront relogées dans les cités 1400/3500 logements Abziou 01, 416/2100 logements Abziou 2 et 240/1000 logements. Les habitants du bidonville mitoyen à la caserne des Aurès dans la commune d'El Biar relevant de la circonscription administrative de Bouzareah, du bidonville près du stade communal de la commune de Tessala El Merdja et de celui à côté du parc de la même commune au niveau de la circonscription administrative de Birtouta, seront relogés dans les nouvelles cités 1400/3500 logements à Abziou 01 et 416/2100 logements à Abziou 2. Pour ce qui est de la circonscription administrative de Chéraga, les familles du bidonville d'Ouled Fayet seront relogées dans la nouvelle cité 416/2100 logements à Abziou 2, de même pour les familles occupant les caves et terrasses d'immeubles dans la commune de Sidi M'hamed et Alger Centre qui se verront attribuer de nouveaux logements dans les deux nouvelles cités 1400/3500 logements Abziou 01 et 416/2100 logements Abziou 02 à Douéra.